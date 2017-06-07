АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
5
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.67
 63.78
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.06.2017, 14:47
Республика
«Якутскэнерго» опубликовало список худших энерго потребителей
07.06.2017, 14:42
Культура & Образование
Больше 100 работ поступило на конкурс «Люблю Дальний Восток»
07.06.2017, 14:33
Культура & Образование
«Бичик»: презентация эксклюзивного издания и получение престижных наград России
07.06.2017, 14:18
Культура & Образование
С добротой в сердце!
07.06.2017, 14:11
Столица
Форсайт-флот:Спроектируй город будущего уже сейчас!
07.06.2017, 13:19
Происшествия
Скандал
Оскорблять. Из-за чего поругались VIP-якутяне?
07.06.2017, 12:50
Происшествия
Резонанс
Осужден бывший охранник Якутского дома-интерната для престарелых и инвалидов
07.06.2017, 12:46
Республика
Фонд капитального ремонта проводит встречи с собственниками многоквартирных домов
07.06.2017, 12:06
Политика
Резонанс
Стал известен новый и.о. председателя Верховного суда Якутии?
07.06.2017, 12:00
Культура & Образование
О целевом обучении в Новосибирске
07.06.2017, 11:52
Культура & Образование
Афиша
Опера «Аида» откроет международный фестиваль «Классика белых ночей»
07.06.2017, 11:29
Происшествия
Резонанс
Спасатели четвертые сутки ищут  дедушку на Намцырском тракте
07.06.2017, 11:26
Общество
Есть полис от РСК «Стерх»? Получи 10% скидку на замену масла!
07.06.2017, 10:58
Общество
Сегодня день рождения ученого, общественного деятеля и предпринимателя
07.06.2017, 10:53
Происшествия
Скандал
Плохой менеджер Ольга Федорова? Авиакомпания «Якутия» шокировала Россию
07.06.2017, 10:39
Общество
Azimut арендовал «Полярную звезду»
07.06.2017, 10:33
Происшествия
Бывшего главу улуса обвинили в нецелевом использовании бюджетных денег
07.06.2017, 10:29
Происшествия
Скандал
В Якутии на замглаву наслега возбуждено уголовное дело
07.06.2017, 10:26
Республика
«Школьное молоко» в Якутии – работа проектного офиса
07.06.2017, 10:21
Культура & Образование
Позитив
Якутский художник представил свои картины в Храме Христа Спасителя
07.06.2017, 10:15
Общество
Фотофакт
Позитив
Владимир Путин наградил якутянина!
07.06.2017, 10:08
Культура & Образование
Феодосия Габышева принимает участие во Всемирной экспертной встрече ЮНЕСКО
07.06.2017, 10:05
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
07.06.2017, 10:00
Республика
Фотофакт
Завершилась Юбилейная Х Спартакиада АК «Железные дороги Якутии»
07.06.2017, 9:25
Республика
Весна в Алдане завершилась «Весенним обострением»
07.06.2017, 9:21
Столица
Фотофакт
В Якутске торжественно закрылся отопительный сезон
07.06.2017, 7:00
Финансы
1 миллион рублей на представленный проект
07.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 7 июня 2017
07.06.2017, 3:01
Происшествия
Афанасий Максимов о расследовании пожара в его доме
06.06.2017, 20:40
Спорт
Абсолютному чемпиону Игр Манчаары – табун лошадей!
06.06.2017, 20:36
Культура & Образование
Задача проекта «Музыка для всех». Часть 1
06.06.2017, 20:23
Спорт
Юные автогонщики Якутии обкатывают летнюю трассу
06.06.2017, 20:03
Культура & Образование
Ассоциация арабских университетов планирует направлять студентов в СВФУ
06.06.2017, 19:23
Путешествия
Отдых в Болгарии – красивая природа, гостеприимный народ
06.06.2017, 19:15
Экономика
Узнай о своих долгах в Центре обслуживания потребителей
06.06.2017, 18:29
Столица
Субботник в рамках конкурса «Дружная улица-улица добра»квартале «Наука»
06.06.2017, 18:24
Экология
Позитив
Определены победители республиканских экологических конкурсов
06.06.2017, 18:21
Республика
О сроках монтажа наплавных мостов на ФАД «Вилюй»
06.06.2017, 18:17
Экономика
Конкурс «Я-инженер»: сложный выбор на первом этапе
06.06.2017, 18:10
Столица
Анонс
В Якутске пройдет Гастрономический фестиваль пирогов и пирожков
06.06.2017, 18:08
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутская кукла, сделанная школьницей, признана одной из лучших в России
06.06.2017, 17:38
Столица
Акция «Вызов-кузов!» продолжена в Сайсарах
06.06.2017, 17:33
Культура & Образование
«С добротой в сердце!»
06.06.2017, 17:12
Экономика
Евгений Чекин отметил позитивные моменты деятельности ФАПК «Якутия»
06.06.2017, 17:05
Культура & Образование
В СВФУ выбирают лучших выпускников: отдать свой голос сможет каждый
06.06.2017, 17:01
Столица
7 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
06.06.2017, 16:57
Культура & Образование
Анонс
Каникулы: летняя творческая школа «Кадр» объявляет набор!
06.06.2017, 16:19
Республика
О новых правилах регистрации маломерных судов
06.06.2017, 16:10
Происшествия
Резонанс
Суд наказал обе стороны — участников «гуталиновых» видео
06.06.2017, 16:02
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» посвятил свои занятия творчеству А.С.Пушкина
06.06.2017, 15:47
Республика
Позитив
Удивительная находка хозяина новой усадьбы
06.06.2017, 15:41
Общество
Кросс, посвященный 100-летию Великого Октября и 120-летию Максима Аммосова
06.06.2017, 15:29
Экология
Якутия стала призером международного экологического проекта
06.06.2017, 14:52
Культура & Образование
Северяне отметят Праздник цветения тундры
06.06.2017, 14:47
Спорт
Легкоатлеты борются за путевки на Игры Манчаары в Верхневилюйске
06.06.2017, 14:18
Спорт
Велосипедисты Якутии соберутся на Reactive Bike Fest
06.06.2017, 13:32
Экономика
Оплата взносов на капремонт в прощëные дни сэкономит ваш семейный бюджет
06.06.2017, 12:48
Культура & Образование
Целевая подготовка: Владивосток – кузница кадров для Якутии
06.06.2017, 12:35
Экология
В День эколога активисты собрали с Зеленого луга 80 мешков мусора
06.06.2017, 12:30
Происшествия
В Якутске молодчики ограбили 70-летнюю пенсионерку
06.06.2017, 12:21
Культура & Образование
«Науруз»-2017 посвящен театральному искусству Якутии
06.06.2017, 12:16
Республика
Паводковая обстановка в Якутии  
06.06.2017, 12:00
Культура & Образование
Вниманию журналистов!
06.06.2017, 11:42
Экономика
Энергосбыт: пересмотрен график работы Контакт-центра
06.06.2017, 11:40
Красота & Здоровье
Лариса Андреева: Верю, что якутская национальная одежда войдет в офисный стиль
06.06.2017, 11:21
Экономика
Жаркие скидки в mvm!
06.06.2017, 11:18
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
06.06.2017, 10:41
Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение населённых пунктов Ленского района
06.06.2017, 10:36
Происшествия
В Якутии виновные в лесных пожарах привлечены к ответственности
06.06.2017, 10:19
Политика
 Молодые  парламентарии  Якутии  обратились к  Данчиковой  за советом
06.06.2017, 9:39
Финансы
Россельхозбанк поддержит развитие сельского хозяйства Дальнего Востока
06.06.2017, 9:37
Республика
Абитуриент – 2017. Почувствовали серьезность нового шага
Архив новостей
Культура & Образование
7 июня 2017, 14:33
62

«Бичик»: презентация эксклюзивного издания и получение престижных наград России

В эти с 3 по 6 июня в Москве, у стен Кремля состоялось главное литературное событие страны – Всероссийский книжный фестиваль «Красная площадь», в котором традиционно принял участие Национальное книжное издательство «Бичик» им. С.А. Новгородова Республики Саха (Якутия). На фестивале издательство презентовало эксклюзивной книги-альбома «Великолепие ювелирных украшений Якутии».

В книге «Великолепие ювелирных украшений Якутии» широкому кругу читателей впервые предлагается возможность познакомиться с уникальными ювелирными изделиями Земли Олонхо, приводится обзор драгоценных камней и описание редчайших изделий с периода архаики до сегодняшних дней, что позволяет провести интересный экскурс в историю ювелирных украшений Якутии. Читатель узнает много нового о происхождении украшений, завораживающих своей красотой и таинственностью, легендах, связанных с ними, а также о знаменитых мастерах-классиках и новаторах республики.

Во время презентации эксклюзивной книги-альбома «Великолепие ювелирных украшений Якутии» выступил директор издательства «Бичик» Август ЕГОРОВ, был показ уникальных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты». Кроме этого издательство представило зрителям обряд одевания якутской невесты. По этому обряду поверх одежды надевается обязательное украшение «илин-кэлин кэбиһэр» — нагрудно-наспинное украшение из серебра и пояс из кожи с посеребренными пластинами. К обязательным украшениям относятся серьги с подвесками, биһилэх-кольцо, бөҕөх-браслет, кылдьыы-гривна. Украшения на этот показ представила ювелирная фирма «Уран Саха».

В рамках фестиваля лучшие издания из разных регионов России удостоены высших наград. Энциклопедия «Животные Якутии» Национального книжного издательства «Бичик» получила диплом финалиста в номинации «Увлекательное краеведение» на всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина». А также энциклопедия стала дипломантом конкурса «Лучшие книги-2016» в номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание» Ассоциации книгоиздателей России.

На конкурсе АСКИ «Лучшие книги 2016 года» книга И.И. Спиридонова (Тэки Одулок) «На Крайнем Севере», выпущенная Национальным издательством награждена Почетной Грамотой правления Союза писателей России.

Председатель Государственного Собрания Ил Тумэн Александр ЖИРКОВ награжден дипломом именем С.О.Шмидта «Подвижник краеведения».

comments powered by HyperComments
Источник: Светлана ТИМОФЕЕВА
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
02.06.2017, 15:46
Происшествия
Скандал
На ВИП-рыбалку, вылившуюся в уголовное дело, ездил первый зампред правительства Якутии
02.06.2017, 11:36
Происшествия
Видео
Экстра
В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело
05.06.2017, 13:55
Желток
Эксклюзив
Куда пойдет уволенный замминистра?
05.06.2017, 23:37
Происшествия
Эксклюзив
Скандальному обувщику Карену Мартиросяну дали 5 суток
05.06.2017, 13:08
Политика
Замминистра переходит на другую работу
05.06.2017, 12:42
Происшествия
Экстра
Официально: О пожаре в доме Афанасия Максимова
03.06.2017, 17:57
Происшествия
Экстра
Афанасий Максимов: Мой дом подожгли!
02.06.2017, 14:07
Колонка
Анонс
Бизнес-леди Марианна Андреева открыла для себя секрет построения бизнеса без кредитов
02.06.2017, 12:15
Политика
Экстра
Кадровый указ ил дархана
05.06.2017, 12:07
Политика
Резонанс
Виктор Федоров озадачил федералов
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Скандал
Происшествия
07.06.2017

Оскорблять. Из-за чего поругались VIP-якутяне?

Афиша
Культура & Образование
07.06.2017

Опера «Аида» откроет международный фестиваль «Классика белых ночей»

Общество
07.06.2017

Есть полис от РСК «Стерх»? Получи 10% скидку на замену масла!

Общество
07.06.2017

Azimut арендовал «Полярную звезду»

Республика
07.06.2017

«Школьное молоко» в Якутии – работа проектного офиса

Позитив
Культура & Образование
07.06.2017

Якутский художник представил свои картины в Храме Христа Спасителя

Фотофакт Позитив
Общество
07.06.2017

Владимир Путин наградил якутянина!

Фотофакт
Республика
07.06.2017

Завершилась Юбилейная Х Спартакиада АК «Железные дороги Якутии»