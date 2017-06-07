«Бичик»: презентация эксклюзивного издания и получение престижных наград России

В эти с 3 по 6 июня в Москве, у стен Кремля состоялось главное литературное событие страны – Всероссийский книжный фестиваль «Красная площадь», в котором традиционно принял участие Национальное книжное издательство «Бичик» им. С.А. Новгородова Республики Саха (Якутия). На фестивале издательство презентовало эксклюзивной книги-альбома «Великолепие ювелирных украшений Якутии».

В книге «Великолепие ювелирных украшений Якутии» широкому кругу читателей впервые предлагается возможность познакомиться с уникальными ювелирными изделиями Земли Олонхо, приводится обзор драгоценных камней и описание редчайших изделий с периода архаики до сегодняшних дней, что позволяет провести интересный экскурс в историю ювелирных украшений Якутии. Читатель узнает много нового о происхождении украшений, завораживающих своей красотой и таинственностью, легендах, связанных с ними, а также о знаменитых мастерах-классиках и новаторах республики.

Во время презентации эксклюзивной книги-альбома «Великолепие ювелирных украшений Якутии» выступил директор издательства «Бичик» Август ЕГОРОВ, был показ уникальных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты». Кроме этого издательство представило зрителям обряд одевания якутской невесты. По этому обряду поверх одежды надевается обязательное украшение «илин-кэлин кэбиһэр» — нагрудно-наспинное украшение из серебра и пояс из кожи с посеребренными пластинами. К обязательным украшениям относятся серьги с подвесками, биһилэх-кольцо, бөҕөх-браслет, кылдьыы-гривна. Украшения на этот показ представила ювелирная фирма «Уран Саха».

В рамках фестиваля лучшие издания из разных регионов России удостоены высших наград. Энциклопедия «Животные Якутии» Национального книжного издательства «Бичик» получила диплом финалиста в номинации «Увлекательное краеведение» на всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина». А также энциклопедия стала дипломантом конкурса «Лучшие книги-2016» в номинации «Лучшее словарно-энциклопедическое издание» Ассоциации книгоиздателей России.

На конкурсе АСКИ «Лучшие книги 2016 года» книга И.И. Спиридонова (Тэки Одулок) «На Крайнем Севере», выпущенная Национальным издательством награждена Почетной Грамотой правления Союза писателей России.

Председатель Государственного Собрания Ил Тумэн Александр ЖИРКОВ награжден дипломом именем С.О.Шмидта «Подвижник краеведения».