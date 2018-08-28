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Культура & Образование
28 августа 2018, 9:50
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«Бичик» объявил имена лучших авторов, дебютантов и художников

25 августа на закрытии двухдневного книжного фестиваля «Читающая Якутия» генеральным директором «Бичик» Августом Егоровым были вручены награды, учрежденные предприятием.

Так, Знаком «За вклад в развитие национального книгоиздания» за многолетнее плодотворное сотрудничество, за вклад в развитие книгоиздания награждены доктор экономических наук, профессор Василий Дарбасов, доцент, член Союза художников России Дьулустан Бойтунов — талантливый художник-оформитель популярных в России исторических произведений народного писателя Якутии Николая Лугинова и  почетный работник общего образования РФ, отличник образования РС(Я), автор учебников, получивших признание жюри российских конкурсов Лариса Захарова.

Кроме того, в этот день были подведены итоги книжного конкурса, проведенного в рамках II-го Республиканского книжного фестиваля «Читающая Якутия».  В конкурсе «Лучший автор» в номинации «Детское издание» награжден народный поэт Якутии Иван Мигалкин за книгу «Алыптаах дойдуга» («В волшебной стране»). В номинации «Проза» победителем стал прозаик Владислав Авдеев за книгу «Запретная любовь». В номинации «Поэзия» лучшей признана народный поэт Якутии Наталья Харлампьева за книгу «Мин аалым – балаҕаным» («Мой дом – мой корабль»). В номинации «Учебное издание» победителем объявлен Михаил Аввакумов за книгу «Сурук-бичик» («Увлекательное чтение»).  В номинации «Лучший дебют» награжден Виталий Егоров за книгу «Адычанская трагедия». В номинации «Научно-популярное издание» звания лучшей удостоена Валентина Бочонина за книгу«Ысыах в благословенной долине Туймаада». В номинации «Литература коренных малочисленных народов Севера» победителем стал народный писатель Якутии Андрей Кривошапкин за книгу «Тормита буюсэмҥэ» («Охотник Тормита»). Номинация «Сохранение народных традиций» звание лучшей присвоено Людмиле Жирковой за книгу «Оҕуруолаах оҥоһуктар». Звание «Лучшего фотографа» НИК Бичик присудил Марии Васильевой. «Лучшим художником» детских изданий стала Маргарита Яковлева, а в номинации «Художественные произведения» победа досталась художнику Александру Баишеву.

В конкурсе «Книга XXI века» в номинации «Разработчик лучшего электронного издания» победил Иннокентий Антонов, в номинации «Руководитель проекта лучшего электронного издания» лидировала Марина Макеева.

Завершая двухдневный марафон, ставший одним из главных событий в культурной жизни республики, директор Национальной издательской компании Август Егоров отметил, что за эти дни на главной сцене фестиваля было организовано более 70 различных акций и презентаций. В мероприятии приняли участие 24 предприятий из г.Якутска и улусов, а самое главное,  фестиваль посетили  более 7 тысяч горожан и гостей столицы, из них 5,5 тысяч человек приобрели книжную продукцию. Это свидетельствует о том, что жители республики не утратили способности и любви к чтению. Он добавил, что «Бичик» провел фестиваль во второй раз, спустя два года, в основном, на собственные средства предприятия без финансирования с бюджета. Он высказал пожелание, чтобы в будущем, правительство республики, Минкультуры и другие заинтересованные министерства и ведомства включили проведение столь социально значимого книжного фестиваля в план республиканских мероприятий и заложили в бюджет его ежегодное проведение и финансирование. Август Егоров поблагодарил читателей за активное участие в книжном фестивале и выразил надежду, что «Читающая Якутия» станет ежегодной доброй традицией.

Источник: Яна Байгожаева.
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