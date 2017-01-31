Библиотека «Встреча» — центр общественных инициатив в Мархе

25 января в библиотеке «Встреча» прошло торжественное открытие Года экологии, Года молодежи и Года добра в микрорайоне Марха. Мероприятие началось с чарующего звука хомуса, импровизация в исполнении Кристины ЕГОРОВОЙ называлась «Пробуждение природы». Кристина является активистом микрорайона, членом Совета молодежи, по образованию инженер-эколог. От администрации микрорайона присутствующих поприветствовала Л. И. СИДОРОВА. Она поздравила всех с открытием Года экологии и ознакомила с планом работы. Почетным гостем мероприятия стал поэт, художник Антон ДАНИЛОВ. Антон Николаевич читал свои стихи о природе, представил свою картину из масла. После викторины по экологии гости обсудили экологические проблемы в микрорайоне Марха. В заключение встречи все исполнили «Гимн Природы» на мотив песни «Солнечный круг».

28 января в библиотеке «Встреча» состоялось торжественное открытие Года Молодежи. Мероприятие открыл председатель Совета молодежи микрорайона Марха Николай УНАРОВ. Молодежь приветствовал председатель клуба ветеранов «Зоренька» Валентин ШВЕЦОВ. На встрече присутствующих ознакомили с планами работы Совета молодежи и библиотеки «Встреча» на предстоящий Год молодежи. Состоялся конкурс на самый остроумный статус. Дипломами «Самый молодой мудрец мкр. Марха» были награждены Денис СМИРНОВ и Эльвира БЕНДИТ, победители викторины, посвященнной спорту и известным личностям. В заключение состоялся молодежный флешмоб, который провела художественный руководитель Культурно-оздоровительного центра «Пульс» Эльвира Бендит.

Любовь Сидорова, ведущий специалист администрации мкр. Марха