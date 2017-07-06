Библиотека под зонтиком

В «Созвездии» состоялось торжественное и волнительное событие — открытие беседки для летней «Библиотеки под зонтиком».

29 июня стал особым запоминающимся днем для жителей и гостей Гагаринского округа.

В этот солнечный летний день во дворе нашей библиотеки открылась летняя беседка, предназначенная для чтения и проведения досуга наших читателей. Непосредственное участие в строительстве «летнего книжного домика» приняла Управа Гагаринского округа под руководством главы Платонова Руслана Михайловича, который привлек к работе энтузиастов — бойцов студенческого строительного отряда СВФУ «Чолбон».



Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель председателя Якутской городской Думы Марина Силкина, глава Гагаринского округа Руслан Платонов, руководитель кружка «Фантазеры» и наша постоянная читательница Елена Славинская, студенты строительного отряда во главе с комиссаром Алексеем Старковым , жители нашего округа.



Торжество открылось под звуки зажигательной песни в исполнении Лилии Налетовой.

Затем глава округа Руслан Платонов и заведующая библиотекой Туяра Яковлева под дружные аплодисменты собравшихся разрезали почетную красную ленту.



Прозвучали слова благодарности от руководства библиотеки в адрес всех участников строительства. В свою очередь гости выразили надежду на дальнейшее сотрудничество во благо процветания и благоустройства родного округа. Стороны обменялись подарками и благодарственными письмами. Все участники строительства получили благодарности.

С концертными номерами выступил ансамбль современного танца «Graytwoday», наши активисты- молодежная студия «Мэйнстрим», Айнура Алыева, а также все желающие дети- наши маленькие читатели.



Праздник продолжился увлекательными играми на свежем воздухе и конкурсом рисунков на асфальте.