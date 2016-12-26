Библиотека Белинского предлагает запастись книгами

Вы успели запастись книгами на зимние каникулы?
Спешите!!!
Центральная городская библиотека имени В.Г. Белинского и ее филиалы
информируют читателей о расписании работы
в дни новогодних праздников
30 декабря – укороченный день,
библиотека работает с 9:00 – 18:00 ч.
С 31 декабря по 3 января 2017 г. –
библиотека уходит
на новогодние каникулы
4, 5, 6 января 2017 г. – библиотека работает
с 11:00 до 16:00ч
7 и 8 января – праздничные дни,
библиотека не работает
С 9 января – работаем по расписаниюcomments powered by HyperComments
Источник: Центральная городская библиотека имени В.Г. Белинского