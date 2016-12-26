Библиотека Белинского предлагает запастись книгами

Вы успели запастись книгами на зимние каникулы?

Спешите!!!

Центральная городская библиотека имени В.Г. Белинского и ее филиалы

информируют читателей о расписании работы

в дни новогодних праздников

30 декабря – укороченный день,

библиотека работает с 9:00 – 18:00 ч.

С 31 декабря по 3 января 2017 г. –

библиотека уходит

на новогодние каникулы

4, 5, 6 января 2017 г. – библиотека работает

с 11:00 до 16:00ч

7 и 8 января – праздничные дни,

библиотека не работает

С 9 января – работаем по расписанию