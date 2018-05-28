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28 мая 2018, 14:10
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Библиотечная профессия – древняя и молодая

27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек Это праздник всех, кто любит книги и чтение, а также профессиональный праздник библиотечных работников.

Профессия библиотекаря – очень древняя, она появилась вместе с возникновением библиотек и насчитывает многие сотни лет. Немногие, наверное, знают, что библиотекарями были такие выдающиеся люди как Птолемей,  И. Кант, Н.И.  Лобачевский, И. В. Гете, И.А. Крылов, братья В. и Я. Гримм.

Развитие современных информационно-коммуникационных технологий меняет облик библиотек.  Сегодня в их фондах не только книги, газеты и журналы, но и электронные издания,  к которым можно получить доступкак в самой библиотеке, так и удаленно,  находясь дома или на рабочем месте. Библиотеки расширяют свои границы, развиваясь также как культурно-просветительские, общественные центры, где можно не только получить информацию, но и провести с пользой свободное время.

Все это меняет и профессию библиотекаря, предъявляет новые требования к работникам библиотек. Поэтому в профессиональном сообществе обсуждается необходимость таких специализаций как библиотекарь-посредник, эксперт по ресурсам, специалист по данным, библиотекарь-аниматор.

Для того, чтобы соответствовать вызовам времени, необходим не только широкий кругозор, начитанность, но прежде всего — профессиональные знания и умения. В нашей республике подготовкой специалистов для библиотек занимается Арктический государственный институт культуры и искусств. За более чем полтора десятилетия институт выпустил сотни специалистов, которые работают во всех городах и улусах нашей республики, а также за ее пределами. Многие из них стали руководителями и ведущими специалистами библиотек различных систем и ведомств, победителями профессиональных конкурсов и т.д. Среди них заместитель директора Национальной библиотеки РС (Я),  кандидат педагогических наук В.Б. Борисов, директор Научной библиотеки СВФУ С.Д. Ушницкая,  лауреаты Премии Главы Республики Саха (Якутия) в области библиотечного дела им.И.И. Крафта в номинации «Библиотекарь года» Е.В. Попова(Амгинская централизованная библиотечная система) и С.С.Черноградская  (Усть-Алданская централизованная библиотечная система) и другие.

Очень востребованы в библиотеках республики подготовленные Арктическим институтом технологи автоматизированных информационных ресурсов, которые занимаются созданием, внедрением и  эксплуатацией автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС). Эта работа очень привлекательна для молодых людей, и библиотечная профессия, которую в нашей стране традиционно считают женской, приобретает все более мужское лицо.

В условиях лавинообразного роста объемов разнообразной информации возрастает необходимость в отборе, оценке, переработке и предоставлении людям наиболее ценной и достоверной информации в соответствии с их запросами. Этим занимаются специалисты информационно-аналитической деятельности, которых готовит институт. Выпускники могут работать не только в библиотеках, но и в органах управления, учебных заведениях, предприятиях и организациях различных отраслей экономики.

Среди тех, кто уже работает в библиотеке, но имеет среднее профессиональное или высшее небиблиотечное образование, очень востребованы заочное обучение и переподготовка. Преимущество этих форм обучения состоит в том, что  те знания,  которые получают библиотекари-практики в ходе учебы, ложатся на уже подготовленную почву и становятся  толчком для дальнейшего профессионального роста.

В подготовке специалистов институт с самого своего основания тесно сотрудничает с библиотеками республики, такими как Национальная библиотека РС (Я), Республиканская библиотека для слепых, Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова, централизованные библиотечные системыг.Якутска и улусов республики. В этих библиотеках студенты проходят практику, на их базе и зачастую по заказу этих библиотек пишутся выпускные квалификационные работы.

Студенты Арктического института успешно занимаются научной и проектной деятельностью. Весной этого года студентки 4 курса кафедры библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин Е.Захарова и В.Неустроева под научным руководством доктора исторических наук, профессора АГИКИ Е.Н.Романовой приняли заочное участие в Международной научно-практической конференции «Современная наука: новые подходы и актуальные исследования» (г.Прага, Чехия) и стали обладателями диплома II степени  в конкурсе «Лучшая научная работа». Они  стали также победителями VI межвузовской студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного гуманитарного знания», организованной Арктическим институтом культуры и искусств.

Студентка-выпускница Н. Сивцева приняла участие в III Межвузовском форуме выпускников «Выпускник: За новое село!».  Ее проект «МоБИК: мобильная библиотека, информация, культура», который она предложила для реализации в родном Аллаиховском улусе, вызвал интерес министерства здравоохранения РС (Я), министерства труда и социального развития РС (Я).

В начале июня пройдет I-й Форум молодых библиотекарей Республики Саха (Якутия) «Библиомикс». В рамках слета пройдут семинары, мастер-классы, тренинги, конкурсы, дискуссионные площадки, где будет обсуждаться, какой должна быть современная библиотека и как дальше будет развиваться библиотечная профессия.В этих мероприятиях примут участие и студенты Арктического института.

Молодежь – надежда библиотек, и именно от  молодых зависит, какой  станет профессия библиотекаря в будущем.

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Источник: Афанасьева Ольга Ильинична, заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных дисциплин АГИКИ, кандидат педагогических наук
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