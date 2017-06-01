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Культура & Образование
1 июня 2017, 15:16
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Библионочь-2017: яркий праздник и новые встречи

Алданская Центральная районная библиотека имени Н.А.Некрасова вот уже в пятый раз поддерживает Всероссийскую акцию «Библионочь» — ежегодное событие общенационального значения в поддержку чтения. Традиционно в этот день учреждение расширяет границы времени и формат работы. События вечера разворачиваются не только в привычных для читателей интерьерах – на абонементе и в читальном зале, но и других отделах и даже на улице.

Библионочь-2017 была посвящена Году молодёжи в республике и Году 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Открытие праздника чтения под общим названием «Связь времён» легло на плечи представителей партии КПРФ, старшеклассников Алданской гимназии, участников МОО по поддержке молодёжи «Всё в наших руках!» и самых маленьких читателей — воспитанников детского сада «Дюймовочка», осуществивших велопробег по улице Дзержинского.

Праздник начался с заезда старшего поколения на ретро-автомобилях от памятника Ленина и передачей символического Красного знамени молодому поколению с напутственным словом быть готовыми к делам на благо Родины, к добру, справедливости. Многочисленные гости просмотрели флешмоб юных спортсменов Алданской районной федерации каратэ киокушинкай и наконец, двери библиотеки распахнулись.

Прямо с порога алданцев встречал литературный «Ростомер», который сообщал не только рост самих читателей, но и знакомил с ростом популярных писателей и поэтов.

«Красочный стенд среди гостей вызвал небывалое оживление, всем хотелось знать, кто до кого дорос, рассказывает заведующая методическим отделом библиотеки Наталья Нестерова. — Читатели узнавали об интересных фактах из биографии писателей. По итогам замеров были выявлены 12 «Пушкиных» (166 см), 4 «Лермонтова» (169 см), 3 «Горького» (185 см), 21 «Донцова» (164 см), 5 «Ахматовых» (178 см), 4 «Роулинг» (162 см). И, увы, ни одного «Стивена Кинга» (195 см). Зато нашелся юноша, доросший до Ломоносова (2 метра)».

Далее книголюбы направились на абонемент, где расположился «Книжный Арбат». Внимание гостей Библионочи было направлено к наиболее известным произведениям В. Каверина, А. Рыбакова, Б. Васильева и многих других. Вспоминали авторов и названия книг, давали характеристику главным героям, прослушивали небольшие отрывки. Самые начитанные и стойкие получали в подарок заветную книгу. Дети и взрослые проявляли логику и эрудицию, участвуя в викторине «Центр притяжения». Отвечали на вопросы в области литературы, кино, искусства, экологии и фантастики.

На Книжном Арбате каждый мог найти свою книгу в соответствии с читательскими предпочтениями, работали книжные выставки с произведениями на любой вкус.

«У книжной выставки «Дарованные небесами строки», развернутой для любителей поэзии, состоялся литературный бенефис известных алданских поэтов Сергея Кокорина и Айно Медияйнен. Они представили слушателям свои новые сборники и произведения. Гости Библионочи также заинтересовались рассказом о творчестве Сергея Остапенко, его стихи до сих пор помнят по публикациям в газете», — делится с корреспондентом Наталья Нестерова.

В левом крыле первого этажа Некрасовки работали «Клубы творческих затей». Привычные библиотечные стены приняли облик доступной для всех цветотерапии. Принять участие в антистресс-раскраске и оставить свой автограф на память спешили многие гости Библионочи. Такая творческая деятельность — уникальный источник удовольствия.

Популярностью у женской половины праздника пользовалась дизайн-студия от Школы маникюра Екатерины Пушкарёвой. Ещё великий Пушкин писал в своем бессмертном романе в стихах: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

А в Караоке-клуб заглядывали нетерпеливые любители попеть. Клуб ещё в прошлом году имел небывалый успех.

«Будь в тренде!» — так назывался стильный аквагрим от молодёжной общественной организации «Ориентир» с Яной Кофановой. В эту Библионочь, мастера подарили каждому заглянувшему на площадку настоящий праздник перевоплощения.

А рядом, в творческой лаборатории детско-подросткового клуба «Кубик Рубик» под руководством Екатерины Рудых, подростки с большим удовольствием овладевали различными приёмами и способами действий с бумагой. Мастерили чудесные тюльпаны в качестве подарка к предстоящему летнему празднику 1 июня. Затем начался яркий, захватывающий турнир по настольным играм.

Фаворитом среди клубов творческих затей стал «Фотостоп»–перфоманс от молодёжной организации «Всё в наших руках!». Костюмы и декорации участников поражали воображение, гости фотографировались со стилягами, героями диснеевских мультфильмов, принимали участие в дуэли 19 века. Ожившие герои столетия произвели на гостей неизгладимое впечатление.

На втором этаже Некрасовки алданцев также ожидали сюрпризы. В Затерянный мир отправлялся «Ночной патруль». Подростков, любящих динозавров, ждал квест по мотивам научно-фантастической повести Конан Дойля. Ребята составляли шифровки, сравнивали отпечатки пальцев, рисовали карту, вязали крепкие узлы из веревки и многое другое.

На площадке под названием «Путешествие в мир спорта и не только…» можно было познакомиться с отточенной веками техникой восточных единоборств и обогатиться мудростью восточной философии. Мастер-класс давал Антон Ильин – профессиональный тренер по восточным единоборствам.

Спортивный интерес алданцев поддержала игра «Где логика?» — аналог одноименной телевизионной передачи. Четыре раунда прошли для команд на одном дыхании: придумывали ассоциации к картинкам, расшифровывали названия фильмов, пытались узнать по детским фотографиям известных спортсменов.

Но не успели победители и участники игры получить заслуженные призы, как была объявлена другая интеллект-викторина под названием «Спортивный калейдоскоп». «Какие физические упражнения выполняли первобытные люди?»; «В каком городе устраивались Олимпийские игры: Афины, Олимпия?»; «Что в себя включает спорт?» — на эти и другие вопросы отвечали алданцы. Победители определились после подсчета накопленных баллов.

Интеллектуальный спорт плавно перешел в онлайн режим. Молодым геймерам было предложено стать чемпионами самых экстремальных трасс, погонять по улицам городов, доказать свое превосходство на дорогах, потушить разбушевавшиеся пожары и спасти людей из зоны бедствия на вертолётах. Тему компьютерных технологий поддержала площадка «Ориентир поколения NEXT». Лаборатория 3-D моделирования от МКУ «Центр семейного устройства» привлекла многих. Гости Библионочи могли не только увидеть результаты работы 3-D принтера, но и с нуля наблюдать за процессом печатания трехмерной модели. Инструктор по труду и новым технологиям Артем Струговец объяснял секреты управления техникой будущего.

Востребованной оказалась и работа специалиста в области тестирования здоровья Любови Захаровой, которая проводила экспресс-тест VIP-ROFES и оценку психоэмоционального состояния, консультируя каждого по поводу его здоровья. На той же площадке с помощью психологического тестирования социальный психолог Центра психологической поддержки семьи и молодежи Нина Воронцова помогала молодым людям изучать свой темперамент, уровень общительности, определяла интересы, способности и склонности к тем или иным видам деятельности.

Ценители молодежных тусовок, литературных игр и ночных посиделок не могли пройти мимо площадки «АРТ-бульвар», где на протяжении всей ночи звучали мелодии в исполнении ансамбля гитаристов филиала Якутского колледжа им. М.Н.Жиркова под руководством Марии Ситишевой. Началась работы площадки с игрового шоу, где малыши, взрослые и молодежь учились понимать друг друга и находить общий язык. Слушали детские «объяснялки», ломали голову над «загадалками» и «рассуждалками», переводили тексты с литературного языка на молодежный сленг и наоборот.

Следующим этапом стала интерактивная викторина по истории моды от 20-х годов прошлого столетия до наших дней. Зрители на вопросы отвечали настолько активно, что очень сложно было определить, кто же первый назвал правильный ответ. Видеоролики возвращали представителей старшего поколения во времена их молодости. Они с улыбкой смотрели на дефиле модниц прошлых лет. Затем на подиум вышли алданские юные модели – участницы детских танцевальных коллективов «Домисолька» и «Стрекоза», продемонстрировав модную одежду от Торгового дома «Терем».

Не успели отзвучать аплодисменты модницам, как подиум уже превратился в танцпол. Показать свое мастерство вышли танцоры брейк-данса из группы «Юнайтид-стрит» Центра семейного устройства, которые сразились в батле, сорвав бурные овации.

Очень тепло зрители принимали и любителей поэзии, художественного слова. «Открытый микрофон» предоставил площадку всем желающим. Местные поэты прочли свои стихи, а многие алданцы с удивлением узнали, что у нас есть свои авторы.

На самой многочисленной площадке этой незабываемой Библионочи «Молодёжь страны Советов» зрители с помощью музыки, поэзии и искусства с головой окунулись в историческую эпоху ХХ столетия, в бурное время Великой Октябрьской социалистической революции. Первыми свою музыкальную историю из 16 произведений-шедевров представил Государственный концертный оркестр Якутии под управлением Юлии Швецовой и его звёзды – Дмитрий Швецов и Александр Королёв, оба Заслуженные артисты РС (Я). Все произведения были узнаваемы с первого звука.

Следующим аккордом погружения в советское прошлое стала литературная композиция «Во весь голос!: революционная сатира», подготовленная Центром досуга из поселка Ленинский. Художественное слово помогло прикоснуться и к периоду Серебрянго века. Выступали участники и победители различных этапов конкурса чтецов «Живая классика».

Народный театр «Образ» представил отрывки из премьерных спектаклей «Марина» (режиссер Елена Воронкова) и комедии-фарса «Дорогая Памела» в постановке Натальи Звездиной. А во время концерта народного ансамбля «Нежность» зрители уже с трудом могли усидеть на местах, со сцены звучали популярные песни советского времени.

Семь часов пролетели незаметно, тем более было, где подкрепиться — для гостей работало Библиокафе, организованное МУП БЦ «Кеме» (руководитель Елена Стрункина).

Организаторы Библионочи создали атмосферу, в которой каждый чувствовал себя комфортно, нашел мероприятие по душе, мог свободно высказаться, отдохнуть и получить новые, порой необычные знания и впечатления. А заядлым полуночникам представилась возможность посмотреть кинохит 2017 года — художественный фильм «Время первых» режиссёра Дмитрия Киселёва, об испытаниях летчика-космонавта Алексея Леонова и его борьбе за жизнь в открытом космосе.

Гости расходились довольные и благодарили за время, проведенное в стенах библиотеки.

Материал предоставлен заведующей методическим отделением МЦРБ им. Н.А.Некрасова Натальей Нестеровой.

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Источник: Пресс-служба Алданского района
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