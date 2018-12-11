Биатлону в Якутии быть! Ил Дархан встретился с главой Союза биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев встретился в Москве с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым

В ходе встречи обсуждались пути развития биатлона в Республике Саха (Якутия), а также месте региона в российской биатлонной семье. Отдельной темой встречи стала тема использования базы подготовки в Алдане.

По словам Владимира Драчева, тренировочный центр Якутии – практически единственный в России, способный гарантировать тренировки на снегу уже в октябре. Сборные команды обязаны в полной мере использовать этот ресурс при подготовке к сезону. Айсен Николаев сказал, что республика, со своей стороны, готова изыскать резервы и возможности для скорейшей модернизации комплекса и приведении его в соответствие самым высоким требованиям СБР и IBU. В этом случае Алдан сможет быть не только хорошей тренировочной базой для биатлонистов, но и принимать соревнования – например, турниры стран-участников ШОС (России, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других).

Предполагается, что специалисты СБР посетят Алдан в этом сезоне и примут участие в обсуждении планов развития и реконструкции спортивного центра.