Безжалостные убийцы получили длительные сроки

Виновные в жестокой расправе в Верхоянском районе Якутии получили длительные сроки. За плечами преступников — грабежи, вымогательство, разбой с применением оружия, покушение на угон, кражи с незаконным проникновением в помещение, а также незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. А также — убийство троих человек, совершенное с особой жестокостью.

Ранее следственным управлением сообщалось, что ночью 25 сентября 2016 года обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения явились в квартиру к ранее знакомому односельчанину и в ходе распития спиртных напитков, вспомнив о давней ссоре с хозяином жилища, совершили его убийство путем удушения.

Зная о том, что потерпевший страдал эпилепсией, обвиняемые инсценировали его смерть в результате приступа, тщательным образом сокрыв следы и уничтожив вещи, свидетельствующие о присутствии в квартире посторонних.

После этого молодые люди незаконно вооружились карабинами СКС и «Вепрь» и решили скрыться от следствия, угнав автомашину «Toyota Hiace» со двора другого местного жителя, при этом совершить убийство свидетелей.

Не найдя в салоне автомобиля ключи зажигания, злоумышленники приняли решение проникнуть внутрь дома, однако 49-летний хозяин, услышав шаги, вышел на крыльцо. Один из обвиняемых произвел несколько выстрелов в хозяина жилища, который, получив ранение, упал и закричал находившейся на веранде супруге, чтобы она вызвала помощь.

Следователи установили, что хозяин дома был убит на глазах супруги и после этого обвиняемые, зная о нахождении в доме других лиц, в том числе, детей, устроили стрельбу по дому, при этом, заметив 23-летнего племянника потерпевшего, совершили его убийство.

Увидев подоспевших на помощь к потерпевшим людей, обвиняемые скрылись с места расправы, похитив гладкоствольное ружье 12 калибра.

После получения информации о жестокой расправе в село прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые совместно с местными жителями занялись поиском преступников.

Утром 26 сентября 2016 года в 6 километрах от села в лесном массиве на берегу реки Яна с огнестрельным ранением нижней челюсти и носовой области был обнаружен 18-летний подозреваемый, который пытался совершить суицид.

Молодой человек был госпитализирован в медицинское учреждение и прооперирован.

В тот же день в ходе оперативно-поисковых мероприятий в одном из нежилых домов села Сайды задержан его приятель, 17-летний нападавший. В ходе задержания он получил огнестрельное ранение ноги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве обнаружено похищенное ружье и патроны.

Следователи установили, что ранее обвиняемые совершили кражу продуктов питания из сельской пекарни, а 17-летний злоумышленник систематически истязал несовершеннолетнего юношу, вымогая у него деньги и личные вещи, совершил ряд иных имущественных преступлений.

Для расследования данного уголовного дела была создана следственная группа из числа сотрудников Верхоянского межрайонного следственного отдела, следователя-криминалиста СУ СК России по Республике Саха (Якутия). К работе по изобличению виновных были также привлечены сотрудники отдела полиции. В рамках расследования уголовного дела проведен большой объем следственных мероприятий, назначено и проведено более 20 сложных экспертных исследований.

Несмотря на лишь частичное признание обвиняемыми вины в совершенных преступлениях, собранные доказательства легли в основу обвинительного приговора.

Приговором Верховного суда Республики Саха (Якутия) один из подсудимых признан виновным и приговорен к наказанию в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Второму подсудимому, с учетом того, что преступление совершено им в несовершеннолетнем возрасте, назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор Верховного суда Республики Саха (Якутия) обжалован одним из осужденных, однако Верховным судом Российской Федерации приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.