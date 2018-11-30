Безжалостное убийство пенсионера МВД Якутии

Прокурор Нюрбинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49 – летнего гражданина Г., ранее судимого за угрозу убийством, кражи и угон. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 (убийство), ч.1 ст.226 (хищение оружия) УК РФ.

По версии следствия, в сентябре 2018 года гр.Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на месте рыбалки у озера потерпевшего. В ходе возникшего конфликта, обвиняемый нанес потерпевшему по малозначительному поводу телесные повреждения и когда тот лежал на земле в бессознательном состоянии, произвел в него два прицельных выстрела, в результате которых пострадавший скончался на месте происшествия. После содеянного обвиняемый покинул место преступления, похитив ружье погибшего.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.