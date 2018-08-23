Безвозмездное выделение предпринимателям земли поможет создать в Якутске комфортную городскую среду

Предоставление предпринимателям на безвозмездной основе земельных участков под полезный для жителей столицы бизнес позволит существенно повысить комфортность городской среды. Таким образом оценил предложение кандидата на должность главы города Якутска Александра Саввинова председатель общественной организации «ЗОЖигай» Тимур Ханды.

В своей предвыборной программе Александр Саввинов предлагает ввести для предпринимателей, желающих получить участок на безвозмездной основе, упрощенный порядок с предоставлением минимального пакета документов и их ускоренным рассмотрением: «Одним из главных условий станет согласование проекта благоустройства с архитектурой и его воплощение в полном соответствии с планировкой территории. Утвердим единый порядок реализации коммерческих проектов на этих участках – зарядных станций, проката, культурно-развлекательных услуг, общественного питания, розничной торговли и других услуг населению. С участием малого бизнеса создадим крупные центры притяжения для горожан в прибрежных зонах городских озер, общественных пространствах столицы».

По словам Тимура Ханды, от претворения этой идеи в жизнь выиграют все — как горожане, так и представители бизнеса.

«Прежде всего появятся новые места для досуга. Пока в черте столицы только в Парке культуры и отдыха можно погулять, интересно провести время всей семьей. Подобных общественных пространств должно становиться больше. Предприниматели же получат новых клиентов, смогут развивать свое дело, принося при этом пользу Якутску. Александр Саввинов предлагает компромиссный вариант, выгодный каждому из нас. Теперь важно четко проработать механизм выделения земли, обозначить требования к субъектам малого предпринимательства, желающим принять участие в этой программе», — подчеркнул Тимур Ханды.