Безработный якутянин проиграл в ставках на спорт 265 000 рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Выяснилось, что пожилой сельчанин сдавал одну из комнат в своей квартире. 27-летний безработный мужчина, заселившийся в квартиру пенсионера за несколько дней до совершения кражи, узнал о том, что у владельца может храниться крупная сумма денег, вырученная от продажи другого имущества. В один из дней он, воспользовавшись отсутствием пенсионера, обыскав комнату, обнаружил искомое и, похитив деньги, скрылся из села.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.