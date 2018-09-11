Безработный якутянин проиграл в ставках на спорт 265 000 рублей

В одном из сел Нерюнгринского района Якутии 27-летний безработный проиграл крупную сумму денег, сделав онлайн-ставки в букмекерской конторе.
В отдел МВД России по Нерюнгринскому району обратился 60-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищена крупная сумма денег в размере 265 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Выяснилось, что пожилой сельчанин сдавал одну из комнат в своей квартире. 27-летний безработный мужчина, заселившийся в квартиру пенсионера за несколько дней до совершения кражи, узнал о том, что у владельца может храниться крупная сумма денег, вырученная от продажи другого имущества. В один из дней он, воспользовавшись отсутствием пенсионера, обыскав комнату, обнаружил искомое и, похитив деньги, скрылся из села.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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