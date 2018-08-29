Безработный якутянин пошел на кражу, чтобы купить алкоголь

К правоохранителям обратился местный житель, который сообщил, что из его квартиры похищено имущество.

При выяснении обстоятельств было установлено, что к данной краже причастен 29-летний безработный житель Нерюнгри. Будучи в поисках денежных средств для приобретения алкогольных напитков, заведомо зная, что потерпевшего нет дома, путем взлома входной двери, злоумышленник проник в его квартиру и похитил оттуда имущество на общую сумму 46 000 рублей. Часть похищенного он успел сбыть и потратить вырученные деньги на спиртные напитки, часть похищенного изъята. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению местонахождения сбытого имущества.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.