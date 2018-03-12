Безработный украл колеса с припаркованной машины

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жителя г.Якутск о краже. Неизвестный похитил колеса с его автомобиля «Субару Форестер», припаркованного у одного из домов на ул. Якова Потапова. Общая сумма материального ущерба составила 30 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан безработный 23-летний мужчина.

Установлено, что ночью подозреваемый проезжал мимо двора потерпевшего. Увидев припаркованный автомобиль, у мужчины возник преступный умысел. Злоумышленник погрузил 4 колеса с литьем в салон своей автомашины и скрылся. По словам подозреваемого, он похитил имущество для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.