Безопасность крещенских купаний под присмотром спасателей

Инспекторы ГИМС, спасатели, пожарные обеспечивают безопасность на местах проведения крещенских купаний в Якутии.

На острове Малый Хатыстах на реке Лене близ г. Якутска инспекторы ГИМС, сотрудники МЧС и спасатели Службы спасения Якутии обеспечивают безопасность на территории традиционно подготовленной силами спасателей крещенской купели, называемой в народе «Крещенский городок».

Установлены палатки, оборудована купель для безопасного купания, выполненная, по традиции, в форме креста. Работают пункт для оказания медицинской помощи, сотрудники МВД, посты МЧС и ГИБДД. В просторной палатке для купающихся на лед предусмотрительно закреплены доски, чтобы у присутствующих и участников крещенских омовений не мерзли ноги, расставлены тепловые пушки. Отдельно оборудовано место для набора воды. Считается, что после освящения она приобретает целительные свойства.

18 января 2018 года Епископ Якутский и Ленский Роман провел чин Великого освящения воды в крестообразной проруби в «Крещенском городке». После этого верующие жители столицы республики стали поочередно окунаться в ледяную воду.

За безопасностью желающих приобщиться к древнему христианскому обряду внимательно следят водолазы и спасатели Службы спасения Якутии, инспекторы ГИМС, врачи скорой помощи.

Такую же ответственную службу по осуществлению безопасности населения в купелях на всей территории республики несут спасатели, представители Федеральной противопожарной службы и Государственной противопожарной службы Якутии, специалисты ГИМС, МВД и врачи. В этом году в 22 муниципальных районах республики и 2 городских округах подготовлено 33 места для проведения крещенских омовений, в том числе — 6 прорубей для набора воды.

Для обеспечения безопасности населения республики, участвующего в крещенских купаниях, привлечены 456 человек, 115 единиц техники, в том числе от МЧС России — 229 человек личного состава и 44 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает о правилах безопасного поведения во время мероприятия:

• Окунаться следует в специально оборудованных прорубях;

• Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело;

• К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

• Не находиться в проруби более 1 минуты;

• Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения;

Запрещается:

• купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

• подавать крики ложной тревоги;

• загрязнять и засорять купель;

• подъезжать к купели на автотранспорте.