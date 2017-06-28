Безопасное лето в детском лагере «Кэскил»

Дети – самая уязвимая группа населения. В силу своей беспомощности, доверчивости, незнания жизни, они могут попасть в неприятные ситуации. Предупреждать детей об опасности – обязанность взрослых.

27 июня в детском оздоровительном лагере «Кэскил» прошла акция «Безопасное лето», направленная на профилактику безопасности детей в летний период. Организовали мероприятие МВД по РС(Я) совместно с Общественным советом при МВД. Перед детьми выступили Мария Петрова, директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», член Общественного совета при МВД; Мария Седалищева, инспектор ПДН, Илья Павлов, участковый уполномоченный отдела полиции № 1 г. Якутска.

Взрослые разъяснили детям, как можно избежать разнообразные риски, связанные со спецификой летнего отдыха, и обозначили основные моменты, на которые ребенок должен обратить внимание: не купаться без присутствия рядом взрослых, не ходить никуда с незнакомыми людьми, не кататься на роликах или на велосипеде без защитного снаряжения, осторожно обращаться с огнем и электроприборами, не находиться в жару под солнцем без головного убора и т.д.

Кэскиловцы тщательно подготовились к акции. Вместе с вожатыми они учили правила дорожного движения, выпустили тематические плакаты, приобрели навыки оказания первой помощи пострадавшим и т.д.

После беседы состоялась увлекательная игра по станциям. Отряды получили маршрутные листы, по которым прошли семь станций: «Правила дорожного движения», «Первая помощь», «Песенная», «Фотокросс», «Перевязка», «Загадки», «Театральная». Если в течение заданного времени участники успешно справлялись с заданиями, то получали слова, из которых в конце составили поучительную пословицу. Так, дети демонстрировали на манекене приемы массажа сердца при остановке дыхания, умение делать перевязку, отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, показывали, как надо эвакуироваться при пожаре и т.п.

Во время акции «Безопасное лето» дети в игровой, непринужденной форме освоили весьма важные и нужные знания и умения, которыми должен обладать каждый.



