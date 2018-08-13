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«Безнадежно к погашению»: Что посоветовать обманутым вкладчикам АТБ?

По информации ИА SakhaNews (http://www.1sn.ru/214679.html), отчаявшиеся вкладчики Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) написали обращение к врио главы Якутии Айсену Николаеву с просьбой помочь добиться справедливости и вернуть собственные, честно заработанные деньги, а также подключить органы МВД, которые примут не формальное участие, а проведут расследование, куда ушли деньги, пишет газета «Якутия».

Несмотря на то, что вкладчики сами проявили неосторожность, факт недобросовестности банка тоже имеется. На мой взгляд, если даже сам Банк России признал, что это была финансовая пирамида и «Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению» (http://tass.ru/ekonomika/5162545), то мошенничество со стороны АТБ имело место быть.

Банк АТБ продавал людям векселя ООО «Финансово-торговая компания», заведомо зная, что она неплатежеспособна и является по сути финансовой пирамидой. Его сотрудники продавали эти векселя вкладчикам, заманивая высокими процентами, поскольку у самого банка уже были ограничения по привлечению денег от физических лиц. При этом сам АТБ выступал не агентом, а именно продавцом векселей, а значит, и иски можно и нужно предъявлять именно к банку, тем более, что он не банкрот, а находится на санации у Банка России, который также несет ответственность, поскольку ему было известно об этой вексельной схеме еще с 2016 года (https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/05/14/769297-aziatsko-tihookeanskogo-banka).

Ст. 179 п. 2 ГК РФ: Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

Сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии, что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки.

П.2 ст. 181 ГК РФ: Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Поэтому вкладчикам необходимо признавать сделки по купле-продажи векселей недействительными и требовать применения последствий недействительности, при которых каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке (вкладчики векселя, а АТБ деньги).

Чем в этом случае могут помочь органы государственной власти? Возможно, обратиться в Генеральную прокуратуру РФ, в Банк России как регулятору с просьбой обязать Банк АТБ возместить потери, тем более сам регулятор отчасти также несет ответственность за запоздалую реакцию. В США, например, Министерство юстиции обязало инвестиционные банки компенсировать убытки пострадавшим клиентам из-за продажи им проблемных ипотечных ценных бумаг (https://www.kommersant.ru/doc/2324879), а ситуация с АТБ гораздо более вопиющая.

В общем, хочется пожелать пострадавшим вкладчикам не терять надежды и продолжать бороться за свои права и потерянные деньги.

Источник: http://gazetayakutia.ru/beznadezhno-k-pogasheniyu/?whatsapp
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