Бездорожье Якутии: Жители якутского села жалуются на отсутствие нормальной дороги

Жители села Булун в Таттинском районе республики жалуются на отсутствие нормальной дороги. Любая непогода значительно осложняет транспортное сообщение с селом, так как дорога «Булун» превращается в непроходимую грязь. Фото застрявших машин местные жители публикуют в социальных сетях, передает телеканал «Якутия 24».

«На фото наша дорога по состоянию на 18 июля. Каждая непогода для нас — это испытание судьбы. Без связи, без дороги, без света. Отрезанные от цивилизации», — сообщили местные жители в социальных сетях.

Как прокомментировал телеканалу «Якутия 24» заместитель генерального директора ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» по эксплуатации Алексей Федоров, региональная дорога «Булун» является грунтовой и проложена вдоль реки Таатта, которая в период дождей выходит из берегов, а дорога становится непроходимой.

«Эта дорога фактически не ремонтируется, только в рамках работ по содержанию. Конечно, сложности есть, ее нужно полностью делать. Эта дорога уже вошла в реестр 2018 года автомобильных дорог по паводку, была проведена соответствующая экспертиза. Уже заключен государственный контракт на устранение этих проблем с подрядной организацией «Таатта-Автодор». Также ведутся работы по содержанию», — сказал он и добавил, что объем ущерба по этой дороге составляет 10 млн 300 тысяч рублей.

Алексей Федоров также добавил, что ориентировочно к концу месяца дорогу должны восстановить.

Ранее также сообщалось о непростой ситуации из-за прошедших дождей с муниципальной дорогой, соединяющей поселки Витим и Пеледуй в Ленском районе республики. По информации администрации Ленского района, ситуацию с дождями осложнили перевозки тяжеловесных грузов с общей массой более 65 тонн. По состоянию на 16 июля сообщалось, что проблемный участок на дороге был полностью восстановлен, а движение возобновлено.