Бессмертный полк Якутии встал в ряды самых массовых шествий страны

В День Победы в двух российских столицах в ряды Бессмертного полка вступили около полутора миллионов человек. Москва побила все рекорды – на Тверскую улицу вышли около 850 тысяч потомков победителей.

Якутяне прошли в строях Бессмертного полка и в Москве, и в Санкт-Петербурге . В российской столице постпред Якутии Юрий КУПРИЯНОВ принял участие в самом массовом шествии страны с портретом своего деда Николая Степановича, который погиб подо Ржевом, защищая Москву. Первый заместитель постпреда Юрий ЗАБОЛЕВ пронес портрет деда своей супруги, погибшего под Вязьмой. Зампред Якутского землячества Людмила ПАВЛОВА приняла участие в акции с портретами своих родственников, защищавших рубежи родины. В этот день и московские студенты-якутяне, и работники постпредства, и члены якутского землячества приняли участие в памятной акции на Тверской улице, ставшей одной из самых массовых и резонансных за последние годы.

В строю Бессмертного полка Санкт-Петербурга студенты-якутяне, диаспора и сотрудники постпредства республики прошли по Невскому проспекту в якутских национальных костюмах в составе «Национального батальона» с лозунгом «Мы победили, потому что были вместе!».

На одно из главных событий — Парад Победы на Красной Площади — были приглашены якутяне — участники Великой Отечественной войны. Е.И. ПЕРВЕНЦЕВ, С.П. ДРОЗДОВ, В.И.ДОЛГОВ, Н.И.МЕЛЬНИК стали гостями Парада, а из Республики Саха (Якутия) персональное приглашение получила Герой труда России В.М. УСТИНОВА, которая специально прибыла в Москву, чтобы стать свидетелем грандиозного события.