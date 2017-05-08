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8 мая 2017, 11:49
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Бессмертный полк в Якутске: время и место сбора

Координатор Бессмертного полка в Якутске, известный журналист Елена КИСЕЛЕВА сообщает в своем фейсбуке.

День Победы. Душа поёт и ликует. Без лукавства скажу, 9 мая для меня, главный праздник. Может быть, даже единственный. Вы все знаете, я пятый год являюсь координатором Бессмертного полка в Якутске.
Меня каждый год, буквально сотни и сотни людей спрашивают, почему Полк так долго стоит в ожидании.
Поэтому, я решила очень подробно ответить здесь в своём аккаунте. Может быть вы, друзья, если посчитаете информацию полезной, сделаете репост или просто перешлете в какую-нибудь вацап-группу.
Давайте рассмотрим, с чем обычно связано ожидание и остановки в движении Полка по маршруту следования.
Шествие «Бессмертного полка» по площади Победы у нас начинается сразу, после окончания официальной части и патриотического парада.
Хронометраж официальной части — 40 минут. Прежние годы она всегда затягивалась, выступающие не соблюдали регламент. Полк подходил к площади к обозначенному времени, а праздничное официальное мероприятие ещё шло. И многотысячный Полк стоял и ждал. Самое длительное ожидание было в 2014 году — почти 40 минут.
В этом году организаторы обещали жёстко соблюдать тайменинг мероприятия. Но если что, вдруг, не теряйте времени зря, знакомьтесь-общайтесь с однополчанами, обменивайтесь семейными историями, расскажите про своих героических дедов и бабушек, пойти песни, читайте стихи… но только не ругайтесь и не злитесь)))
Следующая причина задержки — это то, что первые колонны, пройдя по площади, тут же расходятся. И затрудняют прохождение следующим рядам. Так что, выйдя с площади, стройными рядами выходим на улицу Богатырёва, шагаем хотя бы до моста и затем только расходимся.
***
В 2017 году «Бессмертный полк» начнёт своё Шествие с площади Ленина.
Хотя официально мы объявим построение в 10.30, но, как показывает практика, люди начнут выстраиваться с 9 часов, т. е. за два часа до начала Шествия. Есть такая категория людей, которые любят всё делать заранее. 🙈
Итак, в 10.30 мы объявляем построение. Вы скажете, как же так, люди то уже стоят? Ну что делать, наши волонтеры (юноши и девушки в белых футболках, в этом году нам помогают более 200 человек) начнут формировать «коробки». Которые в нашем Полку мы называем — «роты». Первые два ряда каждой роты, мы уже традиционно оставляем для горожан с детскими колясками; для наших юных участников, которые шагают уже самостоятельно, но в сопровождении родителей 😊; для пожилых людей; для детских коллективов.
В 11.00 знамённые группы займут место во главе колонны. И будет дана команда начать Шествие.
В 11.35 Полк должен дойти до Площади Победы. К этому времени, мы очень надеемся, официальная часть закончится и начнётся парад, его хронометраж 8–9 минут. То есть, военно-патриотический парад закончится 11:42-11:45.
В 11.45 по площади Победы начнёт своё Шествие «Бессмертный полк».
Очень надеемся, что официальная часть не затянется.
Дорогие друзья, «Бессмертный полк» — это общественная, гражданская инициатива. То есть мы, организаторы акции «Бессмертный полк», не являемся госслужащими. Но работаем в тесном сотрудничестве с администрацией города, правительственными и силовыми структурами. Мы такие же горожане, как и вы. И мы все вместе, каждый, кто стоит в строю «Бессмертного полка», свято храним память о наших дедах, бабушках, солдатах Великой Отечественной войны.
Так что, берите с собой портрет вашего героя, праздничное настроение и приходите на Шествие Бессмертного полка.
В этом году идти нам будет веселее, по всему маршруту следования Полка будет звучать музыка! С Днём Победы!
P.S. Напоминаем, что ещё будут усиленные меры безопасности — прохождение досмотра металлодетекторами. Просим отнестись с пониманием.
Если остались ещё вопросы, можно позвонить мне по номеру 8-924-170-01-81.

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Источник: Елена КИСЕЛЕВА, координатор «Бессмертного полка».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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