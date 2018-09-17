Бесплатные прививки от гриппа можно получить в поликлиниках Якутии

Сегодня, сотрудники Минздрава РС(Я) вместе с первым заместителем министра Олегом Припузовым, заместителем министра Людмилой Вербицкой получили прививки против гриппа вакциной «Совигрипп» российского производства. Прививки выполняются в соответствии с нациоальным прививочным календарем.

«Прививку лучше делать в начале осени, чтоб к сезонной эпидемии успел сформироваться иммунитет. Защита сохраняется в течение 7-9 месяцев» — сообщил Олег Припузов.

«Сегодня вакцинацию против гриппа получают сотрудники Минздрава, работники активно прививаются. Данный препарат включен в перечень медикаментов, входящих в ежегодный прививочный календарь, и всем желающим вводится бесплатно. Вакцина совигрипп показана к применению лицам, желающим укрепить свой иммунитет и защитить организм от воздействия различных вирусов гриппа» — рекомендует Марина Чувашова терапевт РБ№3:

Бесплатную вакцинацию против гриппа можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы. Также работают выездные прививочные бригады по месту учебы, работы.

Минздрав призывает якутян обязательно вакцинироваться и делать это своевременно.