Бесплатные консультации для жителей Октябрьского округа

Уважаемые жители Октябрьского округа!

Приглашаем вас для участия в бесплатных юридических консультациях, проводимых Окружной администрацией города Якутска.

Мероприятие состоится 13 мая 2017 года, в субботу, в здании Управления Октябрьского округа, расположенного по адресу: г. Якутск, пр. Ленина 46.

Время проведения мероприятия с 10-00 до 13-00.

Юридические консультации будут проводится юристами Окружной администрации города Якутска по вопросам гражданского, земельного, семейного, градостроительного, административного законодательства, а также по сферам социальной защиты, образования, жилищно-коммунального хозяйства. Будет присутствовать представитель Прокуратуры города Якутска.

Узнать о датах проведения дней бесплатной юридической помощи в других округах и пригородах города Якутска можно ознакомившись с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 12 декабря 2016 года № 2045р «Об оказании бесплатной юридической помощи населению городского округа «город Якутск», опубликованном на официальном сайте Окружной администрации города Якутска: www.якутск.рф.