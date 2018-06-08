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8 июня 2018, 14:10
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Бесплатные аттракционы, краски холи и дог-шоу: в Якутске пройдет праздник «Нас много – мир один» 

Аэропорт «Якутск» совместно с Управлением культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска приглашает горожан и гостей столицы 11 июня с 14 ч. в местность Три сэргэ (Автострада 50 лет Октября, около портовского шоссе) на праздник дружбы народов «Нас много – мир один», посвященный Дню России.

 В программе: 

 — Игры и конкурсы для детей и взрослых

 — Зажигательная концертная программа

 — Кулинарный мастер-класс

 — Фестиваль красок холи

 — Парад национальных общин

 — Спортивные игры народов России

 — Дог-шоу: показательное выступление собак (клуб «Любимец», Якутская ассоциация собаководов), выставка пород и показ собачьей моды;

 — Батуты, катания на лошади и пони для детей (бесплатно);

   Каждому юному участнику мероприятия – сахарная вата и порция попкорна бесплатно!

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Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск» 
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