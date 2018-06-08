Бесплатные аттракционы, краски холи и дог-шоу: в Якутске пройдет праздник «Нас много – мир один» 

Аэропорт «Якутск» совместно с Управлением культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска приглашает горожан и гостей столицы 11 июня с 14 ч. в местность Три сэргэ (Автострада 50 лет Октября, около портовского шоссе) на праздник дружбы народов «Нас много – мир один», посвященный Дню России.

В программе:

— Игры и конкурсы для детей и взрослых

— Зажигательная концертная программа

— Кулинарный мастер-класс

— Фестиваль красок холи

— Парад национальных общин

— Спортивные игры народов России

— Дог-шоу: показательное выступление собак (клуб «Любимец», Якутская ассоциация собаководов), выставка пород и показ собачьей моды;

— Батуты, катания на лошади и пони для детей (бесплатно);

— Каждому юному участнику мероприятия – сахарная вата и порция попкорна бесплатно!