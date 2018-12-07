Бесплатное кино в Якутске

C 5 декабря, в День Добровольца, одновременно со всей страной в более двух тысяч кинотеатров по всей стране в кинозале «Республика» кинокомпании «Сахафильм» начался БЕСПЛАТНЫЙ показ документального фильма «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных».

Фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных» рассказывает 15 историй добровольцев – людей, которые нашли в своей повседневной жизни место для подвига. Зрители смогут глубже понять идею волонтерства, вдохновиться ею и открыть для себя совершенно новый мир.

Ждем Вас в нашем кинозале «Республика» на сеансе в 10.00 часов, вход свободный.