Бесконтактные платежи: Для клиентов Алмазэргиэнбанка стали доступны Google Pay и Samsung Pay

Якутянам, пользующимся картами Visa от Алмазэргиэнбанка, стали доступны преимущества бесконтактных платёжных сервисов Google Pay и Samsung Pay. Теперь вы можете привязать свою карту к одному из этих приложений и расплачиваться за покупки со своего смартфона в одно прикосновение.

Просто авторизуйтесь на вашем мобильном устройстве, выберите карту и поднесите телефон к терминалу.

Это безопасно, так как в мобильном устройстве не хранятся реквизиты карты, а только присвоенный ей идентификатор. Кроме того, активация приложений Samsung Pay или Google Pay производится по отпечатку пальца или уникальному паролю.

В современном мире всё большее значение приобретает скорость, и Алмазэргиэнбанк помогает клиентам совершать покупки максимально быстро и комфортно.

Подробные условия и ответы на интересующие вас вопросы можно узнать в соответствующем разделе на официальном сайте Алмазэргиэнбанка, по телефону call-центра 34-22-22 или бесплатной горячей линии 8-800-100-34-22, а также в любом офисе по обслуживанию физических лиц.

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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