Бердигестях: При пожаре в котельной погиб оператор Анатолий Николаев

Работники ЖКХ восстанавливают теплоснабжение в Горном районе

Сегодня в селе Бердигестях Горного района Якутии работниками ГУП «ЖКХ РС (Я)» ведутся аварийно-восстановительные работы в котельной «РИК».

Напомним, что в субботу в 21.12 часов в АДС ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступила информация о хлопке в котельной «РИК» села Бердигестях с последующим возгоранием. В результате здание котельной пожаром повреждено по всей площади.

Котельная «РИК» укомплектована двумя котлами мощностью по 2,3 МВт, работающих на газоконденсатном топливе. Она обеспечивала централизованным теплоснабжением 190 потребителей, проживающих в 18 частных и 12 многоквартирных домах, а также социальные объекты.

В эвакопунктах временного размещения Бердигестяха размещены четыре человека, которые обеспечены всем необходимым. Остальные граждане разместились у родственников. В настоящее время представители следственного комитета проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Больницы, школы и детские образовательные учреждения села отапливаются от других теплоснабжающих объектов, которые работают в штатном режиме.

В результате пожара погиб оператор котельной Анатолий НИКОЛАЕВ, 1953 года рождения. Анатолий Афанасьевич проработал в системе ЖКХ более 25 лет. В соответствии с коллективным договором предприятия его семье будет оказана всевозможная материальная помощь.

Сегодня в 07.50 часов в Горный район специалистами ГУП «ЖКХ РС (Я)» доставлена модульная котельная мощностью 1 мегаватт на жидком топливе и продукция производственно-технического назначения для восстановительных работ.

В данное время коммунальщики осуществляют обвязку модульной котельной, а именно присоединяют ее к электрическим и тепловым сетям. Одновременно проводятся работы по переврезке тепловых сетей от пострадавшей котельной по улицам Ленина и Строда к сетям от котельной «БСШ».

В восстановительных работах под руководством заместителя главного инженера ГУП «ЖКХ РС (Я)» Владимира БОНДАРЯ задействовано 64 специалиста – инженерно-технические работники, бригада пусконаладчиков, слесари, сварщики, водители из ООО МИП «Сахаэнергоэффект, филиала «Коммункомплектация», Горного, Мегино-Кангаласского и Хангаласского филиалов. Из Нюрбинского и Сунтарского филиалов предприятия в Горный район направляются еще 2 бригады коммунальщиков.