Бердигестях: Мать спасла из пожара двух детей, а годовалый малыш сгорел

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РС (Я) проводится процессуальная проверка по факту гибели ребенка при пожаре, произошедшем в одной из квартир жилого дома, расположенного по ул. Данилова в селе Бердигестях Горного района.

В настоящее время установлено, что около 19 часов 27 января 2017 года мать троих детей обнаружила возгорание на кухне квартиры и успела вывести из квартиры сына, 2016 года рождения и дочь, 2012 года рождения.

По словам женщины, второй сын, в возрасте 1 года 2 месяцев, шел следом. Однако, покинув помещение, женщина его не обнаружила. Попытка проникнуть в квартиру для поисков ребенка не удалась из-за сильного задымления.

Женщина получила 22 % ожогов тела и доставлена в медицинское учреждение. Дом полностью уничтожен огнем.

Тело ребенка обнаружено при разборе завалов на месте пожара 28 января 2017 года.

Следователем в рамках процессуальной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.