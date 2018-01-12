Белый медвежонок Хаарчаана заработала 5 миллионов – министр

План по доходам якутского зоопарка «Орто Дойду» составлял 12 миллионов рублей. По факту получилось, что в 2017 году план по доходам перевыполнен на 5 миллионов рублей.



Причем, максимальный поток посетителей хлынул в зоопарк после того, как СМИ сообщили о том, что белая медведица – дикарка КОЛЫМАНА вытащили из берлоги медвежонка, дитя от посланника Санкт-Петербурга ЛОМОНОСОВА, который оказался девочкой. Якутяне придумали ей имя – ХААРЧААНА, что можно перевести как Снежана. И большой поток посетителей продолжался несколько месяцев, пока Хаарчаана не уехала в зоопарк Санкт-Петербурга, что было обязательным условием приезда к нам Ломоносова.



«Мы предпочитаем думать, что эти 5 миллионов рублей заработала Хаарчаана», — улыбнулся министр охраны природы Якутии Сахамин АФАНАСЬЕВ на встрече с журналистами в канун Дня российской печати.



Заместитель директора зоопарка «Орто Дойду» Наталья САФРОНОВА сообщила журналистам, что после отъезда Хаарчааны Колымана активно искала ее два дня, была озабочена. Но особенно не грустила, и уже через несколько дней пришла в норму.

«Белые медведи – очень умные звери. Они все чувствуют, знают, непостижимым образом получают информацию как будто из воздуха. Так, Колымана как будто заранее знала, что будет разлучена с дочерью. Колымана любит быть в центре внимания, блистать на публике. А вот Ломоносов скромный. Их дочь Хаарчаана характером пошла в мать, тоже любит работать на публику», — с любовью говорит Наталья Сафронова.

Она написала целую поэму, которую посвятила своим любимцам – белым медведям.



Сейчас Колымана и Ломоносов содержатся в разных вольерах. Ближе к весне, примерно в конце февраля их воссоединят, и начнутся брачные игры. А там, дай бог, появятся и другие детеныши, которыми зоопарк «Орто Дойду», расплатившийся с Санкт-Петербургом, сможет распоряжаться по своему усмотрению.

Сейчас зоопарк «Орто Дойду» работает в зимнем режиме, он открыт для посетителей.