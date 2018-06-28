Белые ночи с BASCONI: На все сумки до 50%!

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Сумки, пожалуй, тот самый атрибут гардероба, который призван закончить образ. Будь то деловой стиль, casual, повседневный или спортивный. Это акцент, который расскажет о своем обладателе если не все, то очень многое… Креативные мужчины и девушки предпочитают яркие сумки, бизнесмен или бизнес-леди выбирают классику и пастельные тона, а самые активные и энергичные возьмут себе самые актуальные сейчас модели – рюкзаки, кроссбоди через плечо или остромодные поясные сумки.

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