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Экология
30 ноября 2018, 16:50
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Белой медведице Хаарчаане исполнилось два года

Сегодня всеобщей любимице — белой медведице Хаарчаане — исполнилось два года.

30 ноября 2016 года в самом северном зоопарке «Орто-Дойду» в семействе белых медведей произошло пополнение. Впервые малышка предстала перед публикой еще будучи маленьким комочком размером с ладошку, благодаря установленной в берлоге видеокамере. Ее первый официальный выход в марте 2017 года вызвал ажиотаж — все хотели посмотреть на белого медвежонка, рожденного в 50 км от Якутска. На протяжении года якутяне наблюдали за взрослением Хаарчааны, за ее первыми шагами по вольеру, ежедневными купаниями в бассейне и играми с мамой. И все с грустью провожали любимицу в Санкт-Петербург, куда она поехала к своей бабушке Усладе. Сейчас это уже взрослая особь, которая очень любит яблоки и морковку, купаться в бассейне, а также общаться с сотрудниками и гостями Ленинградского зоопарка. История белоснежной Хаарчааны — в материале телеканала «Якутия 24».

Первый белый медведь в Якутии, рожденный в условиях зоопарка

Рождение Хаарчааны в зоопарке называют чудом. 30 ноября 2016 года пятилетняя Колымана залегла в искусственную берлогу и больше не выходила. На протяжении 75 дней животных не беспокоили. За всем наблюдали через камеру, которую заранее установили в берлоге. Медвежонка первое время не было видно, лишь иногда просвечивал маленький комочек несуразного существа, который еле двигался.

Малышка открыла глаза 14 января 2017 года на 45 день жизни. А первые шаги малышки зафиксировали 23 января 2017 года на 53 день. Она вставала на все четыре лапы и неуклюже передвигала ими. 24 марта 2017 года Колымана впервые вывела своего малыша из берлоги. Долгожданное событие привело всех жителей Якутии в восторг.

Снежная девочка

Имя медвежонку выбирали всей республикой. На электронную почту конкурса «Подари имя якутскому медвежонку» поступило 669 писем. В некоторых заявках предложено по несколько вариантов имени. Таким образом, было учтено 1229 пожеланий и 504 вариантов имени. Самыми популярными именами стали: Хаарчаана, Снежана, Снежинка, Снежка, Северина, Лена, Дойдууна, Якутяночка, Сахая, СахаЯна, СахаЛена, Туймаада, Умка, Кыыдаана. Ленинградские коллеги предложили назвать медвежонка Олонхо. Также предложены имена по названию местности, откуда родом Колымана и медвежонок (например, Алазея и Эркээни), а также имена, соединенные от «Колымана» и «Ломоносов». Жюри проголосовали единогласно за вариант имени Хаарчаана. Имя Хаарчаана в переводе с якутского означает «снежинка».

Интересный факт: в моменты, когда она родилась, когда мама вывела ее из берлоги, когда ей давали имя и даже определяли пол – всегда шел снег. В том числе в день, когда медведица улетела из Якутии и прилетела в Петербург.

Звездное семейство

Родители Хаарчааны Колымана и Ломоносов являются настоящими звездами самого северного зоопарка страны. И как только стало известно, что медведица ждет потомство, многих интересовало, как поведет себя животное. Ведь будущая мама с малых лет училась выживать и не знает, что такое материнская любовь и опека. Ее обнаружили в полном одиночестве на льду Восточно-Сибирского моря между остовами Крестовский и Четырехстолбовой в Нижнеколымском районе Якутии в 2012 году. Медвежонка, который даже не умел самостоятельно питаться, нашли члены проекта WWF «Медвежий патруль». 12-килограммовую малышку передали в якутский зоопарк и сразу же занялись поиском жениха. Подходящую кандидатуру нашли в Ленинградском зоопарке. Медвежонка по имени Ломоносов отправили в Якутск с договоренностью, что когда пара даст потомство, медвежонок женского пола поедет к бабушке.

Несмотря на все опасения, Колымана оказалась отличной мамой. В ней от природы заложен мощный материнский инстинкт, отмечали в зоопарке. Будучи сиротой, она справилась с воспитанием своего детеныша. Колымана учила ее всему, а Хаарчаана зеркально повторяла все действия матери. От мамы медвежонку также передался колымский боевой характер.

Петербургская прописка

Так как Хаарчаана является частью большой семьи белых медведей Ленинградского зоопарка, по договоренности медвежонка отправили в северную столицу к своей бабушке Усладе. Колымана тяжело перенесла разлуку. Первые дни она даже отказывалась от еды. Хаарчаана была спокойнее. Когда ее увозили, ребенок издал рык на прощание своей матери. Колымана ей ответила тем же. Так они попрощались.

Хаарчаана Ломоносовна полетела в Санкт-Петербург 1 декабря. Перед долгой дорогой путешественница съела шоколадный батончик. Перелет она перенесла хорошо. Медвежонка официально передали Ленинградскому зоопарку 6 декабря в Москве в рамках Дней Якутии. В новом доме для нее подготовили вольер. В распоряжении медведицы были три комнаты – спальня, игровая и бассейн. Годовалый возраст очень пластичный, поэтому она быстро адаптировалась к переменам. Так же быстро медведица стала откликаться на русский вариант своего имени — Снежинка.

***

Сейчас Хаарчаана-Снежинка ждет завершения ремонта в комплексе вольеров Ленинградского зоопарка, чтобы переехать в просторный вольер. По словам сотрудника зоопарка, настроение у Хаарчааны хорошее, она много играет, сотрудники тщательно продумывают обогащение среды медведицы. Два раза в неделю она получает говядину и накапливает вес к зиме. В остальное время она питается рыбой (красная, треска, зубатка и селедка), и все так же обожает яблоки и морковку.

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/beloj-medvedicze-xaarchaane-ispolnilos-dva-goda
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