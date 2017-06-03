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«+Бэлэмбуол буол» устроил «Радужное детство»

1 июня, в День защиты детей, отшумел в сквере цирка яркий и веселый концерт «Радужное детство», организованный детской мультиязычной газетой «+Бэлэм буол» и Бриллиантовым цирком Якутии.

Перед собравшимися в сквере зрителями выступили юные артисты цирка, детские творческие коллективы столицы и маленькие представители национальных общин Якутска.

В торжественной части концерта приняли участие замминистра образования Феодосия  Габышева, председатель профильного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по науке, культуре, СМИ и делам общественных организаций Антонина Григорьева, замглавы Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова,  начальник Управления Центрального округа Якутска Михаил Гасанбалаев.

Мы просто не могли не рассказать о фольклорном ансамбле «Эйээрик» — «Звонкоголосые» — Детской школы искусств №2. Их певческий номер «Уйбаан Уххан» под аккомпонемент старинного музыкального ударного иструмена «купсур» никого не оставил равнодушным. Работает с маленькими дарованиями преподаватель ДШИ по фольклору Анастасия Кардашевская:

— Мы готовим номера в разных традиционных якутских жанрах. Ребятишки играют на хомусе и на других старинных якутских инструментах, исполняют осуохай, любят читать скороговорки.

Несмотря на юный возраст все члены ансамбля «Эйээрик» — уже маленькие артисты. Их даже приглашают проводить алгыс. А прекрасно пошитые национальные костюмы для них изготовила мастерица Уруйдаана Харитонова. О будущем рекорде «Наследие Туймаады»  на предстоящем ысыахе на самое большое число людей в якутских национальных костюмах юные исполнители тоже знают и готовятся принять в нем участие вместе с членами своих семей.

В рамках концерта состоялся незабываемый фестиваль Дружбы детей народов Якутии, в котором национальную культуру своих народов представили талантливые и артистичные ребятишки от 7 до 11 лет.

В состав жюри вошли Светлана Кычкина, заведующая центра творческого развития детей с ограниченными возможностями «Солнечный мир» при Детском подростковом центре г. Якутска, руководитель фольклорного ансамбля «Арыллыы» Байана Дагдай, руководитель фольклорного отделения якутского музыкального колледжа Варвара Степанова, руководитель отделения развития компании «Азбука» Александра Кутукова.

Восьмилетняя ученица школы №17 Света Кузьмина, сначала впечатлившая строгое жюри красивым, необыкновенно богатым якутским национальным костюмом, порадовала зрителей исполнением тойук. Третьеклассница Ия Егорова школы №3 покорила зрителей игрой на хомусе. Маленькая представительница общественной организации «Союз армян Республики Саха (Якутия) Шушаник Погосян и танцевальный коллектив «Арарат» под завораживающую музыку исполнили красивый национальный танец «Арцах». Одиннадцатилетний Аюр Бадамаев исполнил на русском языке гимн Бурятии так, что член жюри, руководитель отдела развития компании «Азбука» Александра Кутукова, в конце мероприятия решила подарить мальчику глобус. А его восьмилетняя сестренка Номина спела новогодняя песенку на бурятском языке. Третьеклассница Ангелина Ядрихинская блеснула мастерством чтеца, продекламировав рассказ Семена Данилова «Чаачахан».  Ученик 4 класса школы-лаборатории СВФУ «Сергелях» Федя Маныкин продемонстрировал певческие данные, спев песню  «Хайыһар ырыата».

Оживленный интерес вызвал конкурс национальных блюд. Здесь были сосредоточены такие гастрономические радости, как румяные оладушки, жареные караси, дымящиеся бурятские позы, воздушный кёрчех и искусно украшенная узором в виде чорона якутская лепешка. Взыскательное жюри, посовещавшись первое место присудило армянскому блюду – долма – голубцам в виноградных листьях с соусом Мацун.

Спонсор праздника, ООО «Ягоды Якутии» призналась, что среди таких талантливых и харизматичных детишек трудно было выбрать кого-то лучшего. Однако фирма подарила спецпризы — по комплекту своих фирменных соков — Номине Бадмаевой, Шушаник Погасян и Феде Маныкину. Специальный приз от Управления Центрального округа получила Ангелина Ядрихинская.

Диплом за 1 место в номинации «Лучший национальный костюм» получила Света Кузьмина, диплом за 1 место в номинации «Лучшее национальное блюдо» — Шушаник Погосян, Ангелина Ядрихинская заняла 1 место в номинации «Юный талант», Федя Мамыкин получил приз за лучший мужской национальный костюм, Ия Егорова — диплом «За лучшее выступление».

 

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Источник: Редакция Якутия24
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