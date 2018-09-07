«Белая Роза Саха» справила вторую годовщину

Два года назад в День города якутяне, особенно их прекрасная половина, получили уникальный подарок. Открылся специализированный медицинский диагностический Центр «Белая Роза». Здесь занимаются бесплатной комплексной диагностикой онкологических заболеваний женской репродуктивной системы и молочных желез. В России 15 таких Центров в разных регионах страны. «Белая роза» — проект Фонда социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. 4 сентября известные общественные деятели, политики и руководители здравоохранения республики пришли поздравить сотрудников «Белой Розы Саха» с днем рождения Центра.

Елена Михайлова, директор АНО «Белая Роза Саха»:

«С момента открытия через наш Центр прошли без малого 25 тысяч человек. Мы проводим обследования по ранней диагностике онкозаболеваний женской репродуктивной сферы абсолютно бесплатно. В нашем центре установлено новейшее медицинское оборудование которого нет в республике. Накануне годовщины открытия, в начале сентября нам исполнится два года – мы, идя навстречу пожеланиям тех людей, которые хотят попасть к нам, расширили телефонный канал. Сотрудники Центра приняли решение весь август отработать с дополнительным рабочим днем.

Альберт Семенов, учредитель АНО «Белая Роза Саха»:

«Мы очень успешно начали свою деятельность, получили благодарственное письмо от Фонда Светланы Медведевой, которая занимается благотворительной деятельностью по всей стране. Я считаю, что работу нашего Центра очень высоко оценили. Мы видим, насколько востребованы наши услуги. Переговорив с коллективом медицинского диагностического центра «Белая Роза Саха», мы приняли совместное решение расширить к нашей годовщине открытия свою работу, добавив дополнительный рабочий день. Это, мы считаем, позволит увеличить количество наших пациентов, которые проходят диагностику абсолютно бесплатно, и уменьшить очередь, которая сейчас расписана на два месяца вперед».

Поздравить с очередной годовщиной основания директора и коллектив докторов Центра «Белая роза Саха», поблагодарить их за благородный труд, пожелать исполнения профессиональных планов пришло большое количество коллег, партнеров и друзей. Гостям вечера провели экскурсию по клинике, презентовали новое оборудование, показали помещения, где выявляют или исключают онкопатологию.

Все это вызвало живейший интерес еще и потому, что большинство приглашенных сами являлись руководителями республиканской системы здравоохранения. Среди них присутствовали: руководитель Территориального фонда ОМС Александр Горохов, главный внештатный онколог Минздрава Якутии Феодосия Иванова, руководитель маммологического центра НЦМ Любовь Коростылева, главный акушер-гинеколог Медцентра Людмила Шек, руководитель Республиканского центра медицинской профилактики Алена Никитина, главный врач Якутского филиала Дальневосточного окружного медицинского центра Яна Радь.

Поздравительные речи звучали от руководителя регионального отделения Всероссийского движения «Матери России» Прасковьи Борисовой, секретаря ЯРО «Единая Россия» Сахамина Афанасьева, руководителя управления общественных инициатив Министерства по развитию институтов гражданского общества РС (Я) Татьяны Глушковой, депутата Гордумы Николая Васильева (кстати, тоже врача по профессии) и многих других.