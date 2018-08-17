Белая медведица Умка-Аяна, найденная в Якутии, проходит курс реабилитации

Белая медведица-сирота Умка-Аяна, которую прошлой осенью обнаружили рыбаки в Среднеколымском районе Якутии, проходит курс реабилитации после нескольких операций. Из-за того, что медведица рано начала самостоятельно добывать себе пропитание, у краснокнижного животного возникли проблемы с зубами. Сейчас ее выхаживают специалисты-зоологи, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на РИА-Новости.

История маленькой белой медведицы, непонятным образом оказавшейся в Среднеколымском районе Якутии, началась в сентябре прошлого года. Непривычного для этих мест зверя видели на протяжении месяца на разных берегах реки Колымы и близ населенных пунктов.

Эксперты предполагают, что ее мать стала жертвой бурого медведя. В природной среде малышка бы не выжила, и экологами было принято решение выловить медвежонка и передать в руки специалистов. Таким образом, сиротку приютил Московский зоопарк.

Имя для найденыша выбирали всей страной. После голосования маленькую путешественницу назвали Умка-Аяна. Свои варианты прислали свыше 250 участников с разных уголков России. В голосовании имя Умка вышло в финалисты. Но учитывая, как якутяне сопереживали маленькой медведице, совместным решением жюри было выбрано двойное имя Умка-Аяна. Первая часть имени дана в честь персонажа советского мультфильма, вторая — от якутского слова «Айан», что значит «дальняя дорога».