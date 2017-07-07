Бегунья Сардана Трофимова завоевала «золото» на Играх Манчаары

Член олимпийской сборной России по марафону Сардана Трофимова выиграла забег Игр Манчаары на дистанции 5000 метров. По ее словам, победу помогли одержать родные верхневилюйские болельщики.

В забеге участвовали сильнейшие легкоатлетки республики. Конкуренцию Сардане Трофимовой составили чемпионки России Наталья Леонтьева из Сунтар и Надежда Гоголева из Намского улуса, а также многократная победительница республиканских турниров Ирина Осипова из Якутска, мастер спорта международного класса Наталья Сотникова (Мегино-Кангаласский улус).

«Мне помогли родные стены. Когда пробегала возле трибуны, каждый раз поддержка родных придавала мне сил. Хочу выразить им большую благодарность и сказать спасибо моему тренеру Татьяне Жирковой», — в комментарии ЯСИА заявила Сардана Трофимова.

Верхневилюйская легкоатлетка пробежала 5 километров за 15 минут 48 секунд. За ней с отставанием на 12 секунд финишировала Наталья Леонтьева, а Ирина Осипова замкнула тройку призеров.





«Основной соперницей была Леонтьева, которая буквально наступала мне на пятки. Я думала, что она прибавит в конце и захочет обогнать, но за двести метров до финиша я поняла, что сегодня «золото» мое», — рассказала победительница.

Она отметила, что подала индивидуальную заявку в Международный олимпийский комитет, чтобы ей разрешили выступать на зарубежных соревнованиях.