Бег в экстремальных условиях Якутии

«Зима начинается с Якутии», и зимний бег тоже начинается с Якутии

В первую субботу декабря прошел XVII зимний легкоатлетический пробег клуба любителей бега «Дьулуур».

Ровно в 11 ч. 00 мин. 62 смелых и выносливых якутянина стартовали на 10 км (мужчины) и 5 км (женщины).

Сразу после старта на главной аллее парка обогнали нашего Чысхаана, который ехал на собачьей упряжке. Мы оказались быстрее собак – здорово! Тут у молодых спортсменов-лидеров энергия ударила в голову, и они пролетели мимо поворота. Потом поняли и вернулись на дистанцию, заняв опять лидирующие позиции. Дистанция вся отмечена оранжевыми конусами, повороты – яркими лентами. Это расстояние мы бежим каждый год: и зимой, и летом.

Теперь вытягиваемся вереницей, слышен только хруст снега под ногами и дыхание соперников-друзей. По зимним сказочным аллеям и тропам бежишь, стараясь догнать впереди бегущего. И вот расстояние между нами потихоньку начинает уменьшаться. Догоняю, обхожу, а он в ответ ускоряется и опять выходит вперед. Да это же Олег Попов! Мы с ним в 2000 году бегали на «Полюсе Холода», в Оймяконе. Собираю волю в кулак и опять обхожу, но теперь он сдался – слышу по хрусту снега.

Тем временем наступает фаза усталости: ноги не так резво отталкиваются, руки опускаются и приходят коварные мысли:

«Тебе тяжело, давай сбрось темп, да и вообще – зачем тебе бежать?».

Со злостью отвечаю:

«Ну и что, мне тяжело, а другим тоже не легче. Потерплю, зато потом будет хорошо».

Бежим и дышим уже в загруженном темпе. Думаю:

«Надо темп держать, не сбавлять, надо лучше выдыхать и почаще». К концу дистанции все бегут без оглядки. Главное, терпеть и терпеть. Жара!

Кому не было жарко, так это нашим судьям: мастеру спорта России Александре Анахиной и мастеру спорта международного класса Татьяне Ариносовой. Ведь они работали на морозе в минус 43С более часа!

Абсолютным победителем на дистанции 10 км стал Степан Степанов из Верхневилюйска с результатом 38 мин. 58 сек., среди девушек лучшей была Александра Митина с результатом 25:25 на дистанции 5 км.

На финише нас встречали телевизионщики. Задают стандартный вопрос:

«А почему бегаете зимой?».

Отвечаю через ледяную маску с тяжелым придыханием:

«Зимой бегают только волевые люди с высокой мотивацией – ты сможешь, другие не смогут».

Перед награждением всех участников угостили пирожными – это наша вторая фишка. Получили небольшие подарки знатоки конкурса на темы: чемпионат мира по футболу, история фестиваля «Зима начинается с Якутии» и мамонты.

Победители в возрастных группах получили возможность самим выбрать призы, в том числе и караси, предоставленные Управлением культуры и духовного развития мэрии г. Якутска (начальники К.С. Бурцев, А.Н. Корякина).

Итак, победителями стали среди мужчин:

Заровняев Эрхан (до 18 лет) 23:56 – 5 км;

Степанов Степан (18-29 лет) 38:58 – 10 км;

Громов Вячеслав (30-39 лет) — 39:30 – 10 км;

Созонов Дмитрий (40-44 года) – 59:36 – 10 км;

Григорьев Прокопий (45-49 лет) – 43:06 – 10 км;

Оленов Константин (50-54 года) – 46:50 – 10 км;

Новгородов Александр (55-59 лет) – 48:05 – 10 км;

Кузьмин Владимир (60-64 года) – 23:58 – 5 км;

Сташков Владимир (65-69 лет) – 24:24 – 5 км;

Лыткин Степан (70-79 лет) – 23:30 – 5 км;

Мосов Григорий (80-85 лет) – 33:15 – 5 км;

Артамонов Егор (старше 85 лет) – 46:24 – 5 км.

Девушки, 5 км

Филиппова Анастасия (до 18 лет) – 31:10;

Митина Александра (30-39 лет) – 25:25;

Семенова Мария (40-44 года) – 26:58;

Степанова Анастасия (45-49 лет) -28:08;

Эверстова Мария (50-54 года) – 27:14;

Доргуева Валентина (55-59 лет) – 29:10;

Дегтярева Ирина (старше 60 лет) – 29:45.

Скандинавская ходьба, 5 км

Мужчины: Филиппов Гаврил – 37:10;

Женщины: Неустроева Наталья – 47:55.

Подводя итоги, можно сказать, что мы все получили выброс огромного количества адреналина. Этот праздник бега прошел радостно, никто от мороза не пострадал, и с чувством глубокого удовлетворения все разошлись по домам.

Выражаю благодарность моему другу Юрию Борисову, директору издательского дома «Илгэ», за журналы и календари «Байанай», которые читает вся мужская половина Якутии.

Также выражаю признательность всем спортсменам за участие в экстремальных условиях, лично 80-летнему Киргиэлэю Мосову из Вилюйска, который регулярно приезжает на наши соревнования.

Всех читателей и спортсменов Якутии поздравляю с наступающим Новым 2019 годом! Занимайтесь бегом!

Артур КОРЯКИН, участник пробега, председатель КЛБ «Дьулуур», мастер спорта РС(Я)