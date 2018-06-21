Беченчинцы зарядились энергией на обряде встречи солнца

В день священного Ысыаха жители села Беченча Ленского района зарядились энергией и получили благословение с небес на обряде встречи солнца. Празднование проходило по строгому сценарию, в соответствии с национальными традициями.
Обряд благословления Айыы провёл опытный алгысчыт Алексей Моякунов. Все действие происходило по строгому сценарию, в соответствии с обрядами и традициями народа Саха. Приветствуя новый день перед самым восходом небесного светила, жеребята, привязанные к сэргэ, заржали. Собравшиеся встали в священный круг осуохай, чтобы соединиться с природой и получить благословение от Айыы.
Напомним, районный ысыах пройдёт в субботу в Беченче, на этом же тусулгэ.
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