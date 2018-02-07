Бдительный сосед помог полиции поймать квартирных воров

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что неизвестные лица проникли в подвальное помещение одного из многоквартирных домов г.Ленск и похитили электроинструменты на общую сумму около 8 000 рублей.

Подозреваемыми оказались 37-летний местный житель и 51-летний уроженец Украины. Оба мужчины ранее были судимы за кражу.

В ходе разбирательства было установлено, что около трех часов ночи подозреваемые спустились в подвальное помещение многоквартирного дома и, взломав монтировкой дверь одной из кладовок, проникли внутрь. Оттуда они похитили шуруповерт, а также набор метчиков и плашек. Во время совершения кражи мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако злоумышленники не взяли в расчет бдительных соседей. На шум отреагировал один из жильцов дома, который оперативно сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемых задержали по «горячим следам».

В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.