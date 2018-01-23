Бдительный пристав спас жизнь прохожему

В Усть-Янском районе судебный пристав спас жизнь человеку.

В Усть-Янском районе судебный пристав оказал экстренную помощь местному жителю. Инцидент случился 11 января при осуществлении принудительного привода должника по алиментным обязательствам. Судебным приставом по ОУПДС Усть-Янского РОСП Абдулатипом Амирхановым была оказана первая медицинская помощь неизвестному лицу.

Так, при сопровождении должницы в РОСП на служебном автотранспорте Амирханов увидел, как на улице упал неизвестный человек. Остановив машину, он подошел и определил, что у мужчины начался судорожный припадок. Судебный пристав не растерялся, раскрыл мужчине челюсть и руками вытащил язык для освобождения дыхательных путей. Потом расстегнул ему верхнюю одежду, чтобы он смог свободно дышать. Через некоторое время мужчина пришел в себя.

Пристав вызвал карету скорой помощи, дождался ее прибытия и доложил фельдшеру о принятых мерах. После этого он продолжил осуществление привода.

Оказав грамотную доврачебную помощь своевременно и профессионально, в тот день судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности спас жизнь человека.

Трудно вообразить, что случилось бы, не окажись рядом вовремя бдительного судебного пристава.