Байкеры прокомментировали инцидент со священным сэргэ

Президент мотоклуба байкеров «Амака» Евгений Марков принес публичные извинения за инцидент, произошедший на фестивале байкеров в Мирном. В соцсетях Якутии распространилась фотография, на которой молодые люди — участники фестиваля, закидывали шины на ритуальный столб – сэргэ. Фотография вызывала шквал возмущенных комментариев пользователей соцсетей, сообщает ЯСИА.

Как пояснили в пресс-службе администрации Мирнинского района, инцидент произошёл на мероприятии мирнинских байкеров в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо» города Мирного. Фестиваль байкеров в столице алмазного края проводится постоянно. Решение провести мероприятие на территории комплекса было принято потому, что в Мирнинском районе в то время шли сильные дожди.+

«Такой инцидент в комплексе «Земля Олонхо» произошёл впервые, мы все в шоке. Думаем, что молодые люди устроили свои соревнования рядом с сакральными объектами по незнанию обычаев и верований якутского народа. Ходили слухи, что на снимке члены автоклуба «Медведь». В Мирнинском районе зарегистрировано два актоклуба – «Байанай» и «Медведь», но это не они», – отметили в пресс-службе районной администрации.

Тем не менее, президент мотоклуба байкеров «Амака» Евгений Марков счел необходимым принести извинения за действия гостей мероприятия.+

«От имени участников фестиваля байкеров приношу извинения за инцидент, случившийся в комплексе «Земля Олонхо», – сказал он.

По словам Евгения Маркова, мотоклуб является многонациональным. Байкеры даже назвали свой клуб «Амака», что с перевода с эвенкийского языка означает «медведь». Руководитель мотоклуба рассказал, что в программу фестиваля включено соревнование по киданию покрышек, и одна шина совершенно случайно попала в сэргэ.

В пресс-службе района также сообщили, что в пятницу в комплекс выезжала рабочая группа комитета имущественных отношений администрации Мирнинского района. Они проверили местность и объекты, в которых байкеры проводили свои мероприятия.+

«Никаких следов поджогов, погромов, как пишут в социальных сетях и в комментариях, нет. По данным сотрудников комитета, выезжавших для проверки в комплекс «Земля Олонхо», на объекте всё чисто, повреждения отсутствуют. Чорон (венец) на сэргэ (коновязи) потемнел под воздействием прямых солнечных лучей, гари и копоти не обнаружено. На фото он смотрится ещё темнее, так как отсырел от дождя. Всё имущество в целом состоянии. Байкеры убрали за собой, даже накрыли окна в балагане полиэтиленом, чтобы не просачивался дождь», – рассказали сотрудники комитета.

С предпринимателем, организующим отдых на территории ландшафтно-этнографического комплекса «Земля Олонхо», администрацией Мирнинского района проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных действий со стороны отдыхающих и проведении дополнительного разъяснения о ритуальной значимости объектов комплекса при вводном инструктаже.+

«Для всех отдыхающих в ЛЭК «Земля Олонхо» будем проводить дополнительный инструктаж, чтобы бережно относились к объектам культурного наследия народа саха», – заверили в администрации района