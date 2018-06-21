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21 июня 2018, 15:18
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Баттл между спикером Жирковым и экс-мэром Михальчуком в ресторане

В Якутии торжественно отметили 15-летие образования института местного самоуправления. Состоялось торжественное заседание. Его участниками стали члены правительства республики, Государственного Собрания (Ил Тумэн), представители Совета по местному самоуправлению при главе Республики Саха (Якутия), руководители департамента по вопросам местного самоуправления разных лет, первые главы муниципальных районов и городских округов, а также председатели представительных органов, избранных в 2002 году.

Вечером в ресторане состоялся торжественный прием. Одним из гостей праздника стал Илья МИХАЛЬЧУК, работавший мэром Якутска с 1998 по 2007 годы.

Как водится, предоставлялось слово, звучали тосты. Выступил за «рюмкой чая» и бывший градоначальник Якутска. Илья Филиппович ударился в новейшую историю Якутии в части местного самоуправления. Во-первых, потому что становление органов МСУ шло как раз в годы его «правления», и на территории столицы он их всячески поддерживал. Во-вторых, предмет ему хорошо знаком не только практически, но и теоретически. На эту тему Михальчук защитил кандидатскую диссертацию. А в ней — обзор данного вопроса в Якутии с ХVII века по 2003 год.

Илья Филиппович с благодарностью напомнил, что якутский законодатель еще в 2002 году, на год раньше, чем российскийе депутаты, законодательно заложил основы для работы органов местного самоуправления, придав органам местной государственной власти соответствующие полномочия. Он похвалил гениальную интуицию, провидение тогдашних депутатов, желание прежнего созыва Ил Тумэна работать на благо якутян. И закончил выступление словами, обращенными к нынешнему спикеру Тл Тумэна Александру ЖИРКОВУ:

«Желаю вам, Александр Николаевич, чтобы через многие годы муниципалы так же были вам благодарны, так же вас вспоминали добром, как я сейчас благодарен тогдашним якутским депутатам, раньше России  поддержавшим в республике местное самоуправление. Дай бог им здоровья и долгих лет жизни!».

 

Подобный пассаж можно воспринимать по-разному: как шпильку, как пожелание, как наезд. Можно его проигнорировать, можно обратить в шутку, а можно наехать в ответ. Александр Николаевич, видимо, обиделся

 

В перерыве спикер Жирков подошел к экс-мэру Михальчуку и заявил: «Илья Филиппович, видимо, это старость – так долго говорить?».

На что получил ответ: «Где это видано, чтобы редактор «Эдэр коммуниста» так разговаривал с заведующим отдела пропаганды обкома комсомола?».

 

Окружающие посмеялись, а громче всех глава Жатая Анатолий КИСТЕНЕВ, пионер местного самоуправления республики. А может, наш источник звучал громче. Все-таки комсомол – не просто возраст, а состояние души.

 

К слову сказать, Жирков старше Михальчука на один год и один день. Александр Николаевич родился 1 января 1956 года, Илья Филиппович – 2 января 1957 года.

 

Тут к Михальчуку подошел человек знакомой внешности, которого источник SakhaLife не смог идентифицировать.

Они обнялись, и старый знакомый спросил: «Илья, ты что, волосы красишь что ли? Ни одной сединки!».

 

Илья Филиппович взъерошил свои рыжие волосы и ответил: «Ты что! Я в зеркало-то смотрюсь раз в день, когда бреюсь».

Смех.

Занавес.

Фото сборные, из открытых источников, не с банкета, о котором идет речь.

Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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