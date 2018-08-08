Батальон ППС объявляет набор на вакантные должности

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России «Якутское» объявляет набор на должности
Полицейских-водителей (категории В, С, Д)
Полицейских-кинологов
Требуются молодые люди:
в возрасте от 18 до 35 лет;
имеющие образование не ниже среднего полного;
не привлекавшиеся к уголовной и
административной ответственности;
годные по состоянию здоровья.
Социальные гарантии:
ежемесячное денежное довольствие;
бесплатное медицинское обслуживание;
обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
ежегодный проезд к месту проведения отпуска.
Обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Якутская дом 2 (МУ МВД России «Якутское»), остановка «Столичный рынок»
1 этаж каб.123
Тел: 454-439
Источник: пресс-служба МУ МВД РФ "Якутское"