Батальон ППС объявляет набор на вакантные должности

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального управления МВД России «Якутское» объявляет набор на должности Полицейских-водителей (категории В, С, Д)

Полицейских-кинологов Требуются молодые люди: в возрасте от 18 до 35 лет;

имеющие образование не ниже среднего полного;

не привлекавшиеся к уголовной и

административной ответственности; годные по состоянию здоровья. Социальные гарантии: ежемесячное денежное довольствие;

бесплатное медицинское обслуживание;

обязательное государственное страхование жизни и здоровья;

ежегодный проезд к месту проведения отпуска. Обращаться по адресу: г. Якутск, ул. Якутская дом 2 (МУ МВД России «Якутское»), остановка «Столичный рынок» 1 этаж каб.123 Тел: 454-439 Источник: пресс-служба МУ МВД РФ "Якутское"

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