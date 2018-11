Bascony — черная пятница продлевается!

View this post on Instagram

Любимые наши!❤ Всем, кто хотел, но не успел. Не смогли отпроситься с работы, детей не с кем было оставить, не удалось припарковаться у торгового центра, или не смогли приехать с района? Именно для Вас, по вашим многочисленным просьбам ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА — ПРОДЛЕВАЕТСЯ🔥🔥🔥 . ДАРИМ Вам еще 2 дня СУПЕР СКИДОК💥 . Мы поняли, одного дня нам явно недостаточно! Пусть это будет повод снова вас увидеть🛍🔝😘 . BASCONI- ВАШИ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ! ТРК ТУЙМААДА, 3 ЭТАЖ. #баскониякт #basconiykt #моднаяобувь #стильнаяобувь #зимняяобувь #якутск#акция#акцияякутск#style #classicstyle #lookoftheday #yktshopping #yktshop #магазинякутск #шопингякутск#чернаяпятница#распродажа#скидки#навсе