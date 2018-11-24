Bascony — черная пятница продлевается!

basconiyktЛюбимые наши!❤ Всем, кто хотел, но не успел. Не смогли отпроситься с работы, детей не с кем было оставить, не удалось припарковаться у торгового центра, или не смогли приехать с района? Именно для Вас, по вашим многочисленным просьбам ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА — ПРОДЛЕВАЕТСЯ🔥🔥🔥

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ДАРИМ Вам еще 2 дня СУПЕР СКИДОК💥

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Мы поняли, одного дня нам явно недостаточно! Пусть это будет повод снова вас увидеть🛍🔝😘

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BASCONI- ВАШИ ЯРКИЕ ЭМОЦИИ!

ТРК ТУЙМААДА, 3 ЭТАЖ.