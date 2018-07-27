Синий — цвет, символизирующий море и небо, лето и чистоту, гармонию и расслабленность.

Именно этот цвет мы объявляем символом следующей недели.

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ТОЛЬКО с 26 по 30 июля приходите в магазин в образе, элементом которого обязательно должен быть СИНИЙ ЦВЕТ (или его производные), и получайте СКИДКУ на любой товар — 5️⃣0️⃣%!

BASCONI — ТВОЕ ЯРКОЕ ЛЕТО!

ТРК ТУЙМААДА, 3 ЭТАЖ.