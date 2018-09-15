BASCONI: Последний день акции!!!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВПЕРВЫЕ❗СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС❗

До 15 сентября мы увеличили срок рассрочки 0% по карте Халва до 12 месяцев!

В связи с этим, ТОЛЬКО 14 и 15 сентября, в магазине BASCONI, с 12:00-14:00 и 16:00-19:00, карты БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ В МАГАЗИНЕ (❗), специалистом Совкомбанка!

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:

Выбираете товар,

С паспортом подходите к специалисту по Халве, и оформляете беспроцентную рассрочку на 12 месяцев,

Забираете товар, без взносов, комиссий, переплат,

Первый платеж через месяц.

Нужен только ПАСПОРТ с любой пропиской по России

ВАЖНО 🏼: Обязательно запланируйте поход в BASCONI 14-15 сентября, в другие дни Вы получаете карту в Совкомбанке по адресу: г.Якутск, ул.Лермонтова, 49.

BASCONI — с заботой о КАЖДОМ!

ТРК ТУЙМААДА, 3 ЭТАЖ.