BASCONI: Последний день акции!!!

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВПЕРВЫЕ❗СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС❗
До 15 сентября мы увеличили срок рассрочки 0% по карте Халва до 12 месяцев!
В связи с этим, ТОЛЬКО 14 и 15 сентября, в магазине BASCONI, с 12:00-14:00 и 16:00-19:00, карты БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ В МАГАЗИНЕ (❗), специалистом Совкомбанка!
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
Выбираете товар,
С паспортом подходите к специалисту по Халве, и оформляете беспроцентную рассрочку на 12 месяцев,
Забираете товар, без взносов, комиссий, переплат,
Первый платеж через месяц.
Нужен только ПАСПОРТ с любой пропиской по России
ВАЖНО 🏼: Обязательно запланируйте поход в BASCONI 14-15 сентября, в другие дни Вы получаете карту в Совкомбанке по адресу: г.Якутск, ул.Лермонтова, 49.
BASCONI — с заботой о КАЖДОМ!
ТРК ТУЙМААДА, 3 ЭТАЖ.
Источник: На правах рекламы.
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