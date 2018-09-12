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12.09.2018, 15:46
Культура & Образование
Открывается выставка мастера-портретиста Семена Александрова «Лики эпохи»
12.09.2018, 15:10
Происшествия
Якутянин, который отправился в Москву пешком, вернулся домой
12.09.2018, 15:07
Столица
Экстра
Сардана Авксентьева: Вряд ли кто из ключевых сотрудников мэрии сохранит свои посты
12.09.2018, 15:02
Красота & Здоровье
BASCONI: Обувь по карте «Халва» в рассрочку до 12 месяцев!
12.09.2018, 14:39
Финансы
Проект ювелирно-гранильного кластера в ТОР «Кангалассы» получил поддержку Минвостокразвития
12.09.2018, 14:25
Культура & Образование
В Якутске пройдет III Всероссийский музыкальный конкурс 
12.09.2018, 14:16
Происшествия
Кому достанется наследство Ивана Черова или банкротство отложено
12.09.2018, 14:00
Экономика
Экстра
Ранний снегопад нанёс огромные убытки сельскому хозяйству Якутии
12.09.2018, 13:34
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Жуткие ДТП произошли в Якутии 11 сентября
12.09.2018, 13:12
Культура & Образование
Концерт L’ONE отменен
12.09.2018, 12:47
Красота & Здоровье
Резонанс
Лазер: высокие технологии и бережная медицина…
12.09.2018, 12:13
Культура & Образование
Профессор ЯГСХА провел семинар в Красноярске
12.09.2018, 12:05
Общество
Резонанс
Кырджагасов уволил своего предшественника
12.09.2018, 11:44
Красота & Здоровье
Министерство здравоохранения РС(Я) призывает…
12.09.2018, 11:40
Столица
Подключение тепла в Якутске идет без сбоев
12.09.2018, 11:08
Столица
Фотофакт
Новый мэр — новые двери
12.09.2018, 10:39
Общество
Глава оценил производственный потенциал исправительной колонии № 6
12.09.2018, 10:19
Культура & Образование
Открыта продажа книги «Кытта кырдьыбыт тэҥкэ тиит» в кинотеатрах города
12.09.2018, 9:43
Происшествия
В Ленске загорелась водяная скважина
12.09.2018, 9:38
Происшествия
В Якутии главы трех муниципальных образований привлечены к административной ответственности
12.09.2018, 9:34
Красота & Здоровье
Мария Садовникова, лечившаяся от лейкоза, призывает якутян стать донорами костного мозга
12.09.2018, 9:22
Происшествия
Осужден рецидивист из Нерюнгри
12.09.2018, 8:38
Экономика
График плановых работ энергетиков на 12 сентября
12.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Среда 12 сентября 2018
12.09.2018, 0:53
Политика
Фотофакт
Самые рейтинговые мандаты Ил Тумэна
12.09.2018, 0:48
Культура & Образование
Сегодня день рождения фокусника и художника
11.09.2018, 23:58
Экономика
Специалисты Якутскэнерго приняли участие в фестивале #ВместеЯрче
11.09.2018, 22:54
Политика
Фотофакт
Первое кадровое назначение избранного мэра Якутска
11.09.2018, 22:52
Политика
423 млн рублей стоили налогоплательщику выборы в Якутии
11.09.2018, 22:08
Культура & Образование
Фотофакт
Призер Игр Дыгына в новом проекте Сергея Потапова
11.09.2018, 21:51
Желток
Солист легендарного ВИА «Синяя птица» встретил свою любовь в Усть-Нере
11.09.2018, 20:52
Экономика
Россельхозбанк и Российский экспортный центр помогут бизнесу Дальнего Востока
11.09.2018, 20:34
Экономика
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Якутия открыла фестиваль творческих коллективов «Созвездие» в рамках ВЭФ
11.09.2018, 20:25
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В Якутии в результате ДТП погиб ребенок
11.09.2018, 18:56
Экономика
Якутск с рабочим визитом посетит делегация Всемирного банка
11.09.2018, 18:09
Экономика
Якутия начинает активную работу в направлении строительства моста через Лену
11.09.2018, 17:57
Политика
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11.09.2018, 17:55
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Экономика
Аэропорт “Якутск” перейдет на зимнее расписание
11.09.2018, 17:22
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Депутат Сергей Ларионов выразил благодарность избирателям
11.09.2018, 17:19
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В Якутске отметили 100-летие системы дополнительного образования в России
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Обращение к избирателям от депутата Якутской гордумы Николая Васильева
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Следствие просит помочь в поисках пропавшего подростка
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Речники ЛОРПа почтили память ветерана Александра Чупрова
11.09.2018, 15:42
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Безработный якутянин проиграл в ставках на спорт 265 000 рублей
11.09.2018, 15:15
Общество
Стартовал виртуальный ясли-сад для детей с нарушениями слуха и зрения
11.09.2018, 14:52
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В Жатае спасатели-водолазы извлекли из реки автомашину с двумя погибшими
11.09.2018, 14:23
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11.09.2018, 14:00
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Россельхозбанк расширяет сотрудничество с корпорацией развития Дальнего Востока
11.09.2018, 13:30
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Секретная технология: как победить бессонницу за 2 минуты
11.09.2018, 13:15
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Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
11.09.2018, 13:00
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Друзья ушли, а с ними и сумка с деньгами
11.09.2018, 12:45
Культура & Образование
Кастинг в вокальную студию Егоровых «Сырдык суурээн»
11.09.2018, 12:41
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Обращение Александра Саввинова к жителям города Якутска
11.09.2018, 12:29
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Два «брата-акробата» похитили блок сигарет
11.09.2018, 12:24
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Александр Слоик благодарит за поддержку
11.09.2018, 12:13
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Красота & Здоровье
12 сентября 2018, 15:02
792

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