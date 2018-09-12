BASCONI: Обувь по карте «Халва» в рассрочку до 12 месяцев!

Впервые магазин обуви BASCONI увеличил срок рассрочки 0% по карте «Халва» до 12 месяцев!
До 15 сентября успевайте приобрести качественную обувь в рассрочку без переплат!
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:
💳Выбираете товар,
💳При себе иметь карту ХАЛВА👌😊
💳Забираете товар, без взносов, комиссий, переплат,
💳Первый платеж через месяц.
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📕 При оформлении карты ХАЛВА нужен только ПАСПОРТ.😊🗺
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ВАЖНО☝🏼: Карту ХАЛВА Вы получаете в любой точке Совкомбанка. Самый близкий от ТРК ТУЙМААДА находится по адресу: г.Якутск, ул.Лермонтова, 49.
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BASCONI — с заботой о КАЖДОМ!
ТРК ТУЙМААДА, 3 ЭТАЖ.@basconiykt
Источник: На правах рекламы.
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