BASCONI: Обувь по карте «Халва» в рассрочку до 12 месяцев!

Впервые магазин обуви BASCONI увеличил срок рассрочки 0% по карте «Халва» до 12 месяцев!

До 15 сентября успевайте приобрести качественную обувь в рассрочку без переплат!

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО:

💳Выбираете товар,

💳При себе иметь карту ХАЛВА👌😊

💳Забираете товар, без взносов, комиссий, переплат,

💳Первый платеж через месяц.

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📕 При оформлении карты ХАЛВА нужен только ПАСПОРТ.😊🗺

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ВАЖНО☝🏼: Карту ХАЛВА Вы получаете в любой точке Совкомбанка. Самый близкий от ТРК ТУЙМААДА находится по адресу: г.Якутск, ул.Лермонтова, 49.

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BASCONI — с заботой о КАЖДОМ!

ТРК ТУЙМААДА, 3 ЭТАЖ.@basconiykt