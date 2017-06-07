Баннер ко Дню России на фасаде правительства Якутии чуть не повесили вверх тормашками

Якутск готовится отметить День России. Сегодня вывешивали баннер на фасаде Дома правительства №2. Как видно на фото, рабочие сначала чуть не укрепили баннер с ошибкой. Потом они поправили плакат. Но журналисты успели зафиксировать момент.
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Источник:
Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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