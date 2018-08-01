Банкротство республиканского кооператива «Рыба Арктики» продолжается

Шесть лет назад предполагалось, что кооператив объединит всех рыбаков Якутии и будет обеспечивать полный цикл — от вылова рыбы на промысловом участке, транспортировки до пункта сдачи, переработки и до реализации готовой продукции.

Как сообщается на сайте Якутского арбитражного суда, конкурсное производство в отношении республиканского потребительского кооператива «Рыба Арктики» продлено до 18 сентября этого года.

Конкурсный управляющий подал ходатайство о продлении срока конкурсного производства на три месяца из-за того, что пока не поступили деньги от реализации имущества должника. По итогам открытых торгов ОАО «Сайсары» выкупило склад за 2 730 700 рублей, по условиям договора денежные средства должны поступить за 30 дней. Также продан земельный участок в Мархе, покупатель попросил продлить срок оплаты. Суд принял ходатайство конкурсного управляющего.

Напомним, кооператив «Рыба Арктики» был создан в 2012 году с целью наладить единое производство, которое объединило бы рыбаков Якутии.