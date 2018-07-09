Банкротство Нерюнгринской птицефабрики: введена процедура наблюдения

В производстве Арбитражного суда РС (Я) с июля 2017 года находится дело о признании ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» несостоятельным (банкротом). Заявление в суд было подано ИП Марчук, сумма требований составила 1 302 680 рублей 55 копеек за оказанные птицефабрике услуги по перевозке. В связи с уступкой индивидуальным предпринимателем права требования ООО «Мастикс» в деле была проведена процессуальная замена на нового кредитора.

Затем с заявлением о вступлении в дело о банкротстве в арбитражный суд обратился еще один кредитор предприятия, общество с ограниченной ответственностью «КемСибТранс», задолженность птицефабрики по договорам поставки комбикорма перед которым составляет 46 443 592,04 рублей. Представитель общества сообщал, что из-за действий птицефабрики ООО оказалось в тяжелом положении, руководство вынуждено проводить сокращение работников комбикормового завода в г. Бийск, растет пеня перед поставщиками сырья и иными кредиторами, включая банки.

Рассмотрение обоснованности заявленных требований неоднократно откладывалось. Ходатайства об отложении судебных заседаний стороны мотивировали возможностью поступления субсидии из средств бюджета РС (Я) либо погашения долга сторонней организацией, также должник и кредиторы рассматривали возможность заключения мировых соглашений, в том числе обеспеченного банковской гарантией.

Однако в апреле 2018 года в ходе судебного заседания выяснилось, что субсидий из бюджета на погашение долгов птицефабрики предоставлено не будет. В мае ООО «Мастикс» суду был представлен проект мирового соглашения, для заключения которого сторонам было предоставлено необходимое время, судебное разбирательство было отложено до 2 июля 2018 года.

Отметим, что ООО «КемСибТранс» дважды, в феврале и мае т.г. обращалось в Арбитражный суд РС(Я) с заявлениями об ускорении рассмотрения дела, однако в удовлетворении заявлений было отказано.

На состоявшемся 2 июля судебном заседании заявление о признании ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» было признано обоснованным, в отношении общества введена процедура наблюдения сроком на 3 месяца. При этом на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве, в целях прекращения производства по делу, сторонами может быть заключено мировое соглашение. Рассмотрение отчёта временного управляющего по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 2 октября 2018 года.