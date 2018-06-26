Банки понесут ответственность за ненадлежащее совершение операций

В случае, если после 1 июня 2018 года банк необоснованно списал деньги со счета клиента, несвоевременно зачислил на счет клиента поступившие ему деньги или не выполнил указания клиента о перечислении либо выдаче денег, выполнил их несвоевременно, банки должны выплачивать как проценты за пользование деньгами на счете клиента (ч. 1 ст. 852 ГК РФ), так и проценты за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). При этом договор между банком и клиентом может быть заключенным и до указанной даты.

Соответствующие изменения были внесены в статью 856 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменения предусматривают ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по банковскому счету (Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ).