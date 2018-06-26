АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.06.2018, 14:20
Красота & Здоровье
Анонс
На площади Орджоникидзе пройдет акция «Здоровый человек – здоровое будущее»
26.06.2018, 14:18
Происшествия
Эксклюзив
Якутянка получила условный срок за мошенничество при получении маткапитала
26.06.2018, 14:10
Происшествия
Алазея подтопила Сватай
26.06.2018, 14:03
Общество
Некролог
Министерство культуры Якутии соболезнует
26.06.2018, 14:00
Общество
Прокуратура оштрафовала замминистра МИЗО
26.06.2018, 13:28
Политика
Резонанс
Чекаут: в Якутии поменяли премьер-министра
26.06.2018, 13:14
Республика
Резонанс
Члены Нефтегазстройпрофсоюза выступили против пенсионной реформы
26.06.2018, 12:47
Красота & Здоровье
В поездку по России возьмите полис ОМС «Сахамедстрах»
26.06.2018, 12:44
Желток
Эксклюзив
Сенсационный партсписок КПРФ на выборы в Ил Тумэн!
26.06.2018, 12:40
Финансы
Банки понесут ответственность за ненадлежащее совершение операций
26.06.2018, 12:20
Республика
Эксклюзив
Вторая волна от сгоревшей урасы Ил Тумэна на Вилюйском ысыахе
26.06.2018, 11:58
Финансы
В налоговых уведомлениях физлиц за 2017 год произойдут изменения
26.06.2018, 11:39
Политика
Определены площадки праймериза для выдвижения на должность мэра Якутска
26.06.2018, 11:31
Экономика
«Якутскэнерго» напоминает о способах передачи показаний приборов учета
26.06.2018, 11:17
Общество
На вершине Монблана водружен флаг ЛОРПа
26.06.2018, 11:12
Происшествия
Сайты по дистанционной продаже алкоголя будут блокироваться
26.06.2018, 11:08
Общество
 Национальный театр танца Якутии соболезнует
26.06.2018, 10:38
Происшествия
В Вилюйской группе улусов электроснабжение восстановлено
26.06.2018, 10:36
Общество
В Нерюнгри открылась выставка экспонатов времен Великой Отечественной Войны
26.06.2018, 10:25
Происшествия
На 26 июня с начала года в Якутии утонуло 28 человек
26.06.2018, 9:36
Происшествия
Видео
Дерзкое происшествие в ТРК «Туймаада»
26.06.2018, 9:33
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
26.06.2018, 7:35
Желток
Видео
Фотозона «Сахаспецтехники» привлекла внимание даже Жанны Бадоевой
26.06.2018, 6:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Это просто WOW-Преображение!
26.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 26 июня 2018
26.06.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения журналистов
25.06.2018, 23:22
Общество
Фотофакт
Вместе! Коллектив аэропорта «Якутск» отметил Ысыах Туймаады вместе с жителями Строительного и Гагаринского округов
25.06.2018, 21:39
Культура & Образование
Яркое открытие V якутского биеннале
25.06.2018, 21:29
Происшествия
Подросток утонул в протоке Лены
25.06.2018, 19:31
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования
25.06.2018, 18:15
Происшествия
В Усть-Куйге из огня спасли 2 человек
25.06.2018, 18:02
Происшествия
Резонанс
«Черный застройщик» или обманутый строитель? Рассмотрение дела Сергея Дробота близится к завершению
25.06.2018, 18:00
Общество
Почему девушки влюбляются в «плохих парней»
25.06.2018, 17:50
Экономика
Объявление
26 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
25.06.2018, 17:49
Происшествия
Житель Якутии предстанет перед судом за двойное убийство
25.06.2018, 17:43
Культура & Образование
Артисты театра танца украсили Ысыах Туймаады
25.06.2018, 17:28
Общество
Интервью
Станислав Сивцев: Моя партия – жители Сайсар!
25.06.2018, 17:21
Экология
Нерюнгринские экстремалы снимут документальный фильм о природе Якутии
25.06.2018, 17:07
Культура & Образование
Фотофакт
Айсен Николаев внес свою лепту в написании картины «Бу Эн»
25.06.2018, 16:56
Республика
Единственная выпускница сельской школы
25.06.2018, 16:41
Спорт
Юный «вундеркинд многоборья» намерен победить в следующем году
25.06.2018, 16:37
Политика
Экстра
Названы участники праймериза на выборы мэра Якутска
25.06.2018, 16:25
Столица
Тусулгэ Якутской городской Думы встретила гостей
25.06.2018, 16:19
Общество
Некролог
Гражданская панихида по Николаю Кушкирину состоится 26 июня
25.06.2018, 16:15
Желток
Эксклюзив
Туяра Константинова ушла из мэрии
25.06.2018, 16:13
Республика
В республике стартовала акция «Вода – территория безопасности»
25.06.2018, 15:58
Спорт
Якутянка Диана Адасько получила допуск к международным стартам
25.06.2018, 15:47
Столица
Общественная палата столицы проведет прием граждан
25.06.2018, 15:36
Желток
Эксклюзив
Композитору Шадрину следует набраться терпения
25.06.2018, 15:28
Происшествия
На прилавках магазинов Айхала нашли просроченные продукты
25.06.2018, 15:25
Политика
Экстра
Выдвинут кандидат на пост главы Якутии
25.06.2018, 15:12
Общество
Выдача земельных участков в Якутске станет более прозрачной
25.06.2018, 15:00
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в 2019 году‍
25.06.2018, 14:50
Происшествия
В Хангаласском улусе продавали контрафактную одежду известных марок
25.06.2018, 14:40
Республика
Эксклюзив
Дневник экспедиции: «Плавучий университет» продолжает путь до Витима
25.06.2018, 14:34
Желток
Фотофакт
Восточная красавица все успевает!
25.06.2018, 14:30
Происшествия
В Якутии женщина задушила мужа электрическим шнуром
25.06.2018, 14:20
Культура & Образование
На конкурсе кузнецов показали искусство владения якутской батыйа
25.06.2018, 14:10
Спорт
Приз главы Якутска на конных скачках выиграла команда из Амгинского улуса
25.06.2018, 14:03
Общество
Фотофакт
Врио главы Якутии танцует осуохай об руку с шаманом
25.06.2018, 14:02
Происшествия
Несанкционированный сельхозпал стал причиной отключения электричества в Таттинском районе
25.06.2018, 13:30
Республика
В Алданском пожарно-спасательном гарнизоне прошли учения
25.06.2018, 13:25
Столица
О временном перекрытии улицы Якова Потапова
25.06.2018, 13:11
Республика
Объявление
Как подключиться к газовым сетям?
25.06.2018, 12:56
Столица
Александр Саввинов: Ысыах наполнен глубоким философским смыслом
25.06.2018, 12:41
Происшествия
В лесах Нюрбинского и Мирнинского районов Якутии действует режим ЧС
25.06.2018, 12:31
Политика
Якутянин поднимет в ООН проблемы Якутска: вода, мерзлота, химзавод
25.06.2018, 12:10
Общество
В Якутии в отделе по конвоированию состоялся День молодого сотрудника
25.06.2018, 11:43
Культура & Образование
Эксклюзив
Легендарная поп–группа «Вирус!» поздравила якутян с Ысыахом
25.06.2018, 11:35
Политика
Айсен Николаев начал неделю с командировки в районы
25.06.2018, 11:23
Культура & Образование
Эксклюзив
«Ысыах Туймаады-2018»: Осуохай, молодость, Татта!
25.06.2018, 11:06
Культура & Образование
Умер первый профессиональный композитор Якутии
Архив новостей
Финансы
26 июня 2018, 12:40
760

Банки понесут ответственность за ненадлежащее совершение операций

В случае, если после 1 июня 2018 года банк необоснованно списал деньги со счета клиента, несвоевременно зачислил на счет клиента поступившие ему деньги или не выполнил указания клиента о перечислении либо выдаче денег, выполнил их несвоевременно, банки должны выплачивать как проценты за пользование деньгами на счете клиента (ч. 1 ст. 852 ГК РФ), так и проценты за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ). При этом договор между банком и клиентом может быть заключенным и до указанной даты.

Соответствующие изменения были внесены в статью 856 Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменения предусматривают ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по банковскому счету (Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ).

 

 

 

 

Источник: Прокуратура города Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
22.06.2018, 23:02
Желток
Эксклюзив
Якутский медиа-магнат может возглавить партию!
22.06.2018, 20:14
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
23.06.2018, 13:24
Желток
Фотофакт
ВИПы на «Ысыахе Туймаады-2018» — кто в чем
24.06.2018, 7:34
Общество
Эксклюзив
Айсен Николаев назвал новый символ Якутии
20.06.2018, 22:08
Столица
Якутск посетит Владимир Вайнер
20.06.2018, 7:36
Политика
Фотофакт
Илья Михальчук приехал в Якутск
22.06.2018, 11:15
Политика
Общественность Якутии беспокоится за бывшего замминистра
23.06.2018, 12:32
Политика
Айсен Николаев принял участие в заседании по вопросам межпарламентского диалога России и Японии
21.06.2018, 15:18
Желток
Эксклюзив
Баттл между спикером Жирковым и экс-мэром Михальчуком в ресторане
22.06.2018, 21:01
Общество
Якутские справедливороссы собирают подписи с требованием не голосовать за  повышение пенсионного возраста
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Происшествия
26.06.2018

Якутянка получила условный срок за мошенничество при получении маткапитала

Резонанс
Республика
26.06.2018

Члены Нефтегазстройпрофсоюза выступили против пенсионной реформы

Красота & Здоровье
26.06.2018

В поездку по России возьмите полис ОМС «Сахамедстрах»

Эксклюзив
Желток
26.06.2018

Сенсационный партсписок КПРФ на выборы в Ил Тумэн!

Общество
26.06.2018

В Нерюнгри открылась выставка экспонатов времен Великой Отечественной Войны

Видео
Желток
26.06.2018

Фотозона «Сахаспецтехники» привлекла внимание даже Жанны Бадоевой

Фотофакт
Красота & Здоровье
26.06.2018

Это просто WOW-Преображение!

Фотофакт
Общество
25.06.2018

Вместе! Коллектив аэропорта «Якутск» отметил Ысыах Туймаады вместе с жителями Строительного и Гагаринского округов