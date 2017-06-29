Банкам вручили черные списки подозрительных клиентов

Росфинмониторинг разослал базу с информацией о 200 тысячах россиян и компаний, которым могут отказать в обслуживании.

Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. Об этом «Известиям» сообщили четыре источника в банковских кругах, информацию впоследствии подтвердили представители Банка России и Росфинмониторинга.

Первыми черные списки 200 тысяч подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. И хотя список является лишь рекомендацией регулятора, эксперты считают, что ужесточение контроля за такими клиентами может привести к тому, что кредитные организации начнут отказывать им в обслуживании (при отзыве лицензии у банков в перечне причин Центробанк часто указывает именно нарушения «антиотмывочного» законодательства).

В пресс-службах Центробанка и Росфинмониторинга «Известиям» подтвердили факт обмена информацией о сомнительных клиентах, не сообщив никаких подробностей о содержании базы. В Росфинмониторинге отметили, что попадание в эту базу «не является основанием для отказа» в обслуживании в кредитных организациях, но банки должны обращать на таких клиентов пристальное внимание.